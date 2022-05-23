台聯保齡球賽 逾50球友歡聚
加州台灣同鄉聯誼會保齡球比賽，22日在艾爾蒙地市Action Lane保齡球館舉行。主辦者表示，當天共有超過50位球友及嘉賓齊聚一堂，共度美好周日。
該賽事屬中華民國僑務委員會光輝九十僑見未來周年慶祝系列活動之一，參與者及嘉賓有50多人。
據主辦者提供比賽結果，比賽男子組54歲以下冠軍：Jack Lu獲得獎金100元禮卡，亞軍John Peraza及季軍張耀燦各獲一座獎盃；男子組55歲以上冠軍：郭文斌獲得獎金100元禮卡，亞軍Daniel Chiu和季軍Gene Mah各獲獎盃一座；女子組54歲以下冠軍 Tiffany Tillman獲獎金100元禮卡，亞軍Judy Mak和季軍Wendy Phung各獲獎盃一座；女子組55歲以上冠軍林玲莉獲獎金100元禮卡，亞軍Annie Reed和季軍吳小瀅各獲一座獎盃。
主辦者代表及嘉賓包括會長謝傳佐，僑務諮詢委員高啟正、羅明、梁永泰、遲景林，以及南加州中國大專聯合校友會會長陳啟志等。此次獎品贊助者：駐洛杉磯台北經文處、洛僑中心、謝傳佐、王竹青、曾翔瑜。
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