台聯保齡球賽 逾50球友歡聚

加州台灣同鄉聯誼會保齡球比賽22日舉行，圖為獲獎者合影。（主辦單位提供）

加州 台灣同鄉聯誼會保齡球比賽，22日在艾爾蒙地 市Action Lane保齡球館舉行。主辦者表示，當天共有超過50位球友及嘉賓齊聚一堂，共度美好周日。

該賽事屬中華民國 僑務委員會光輝九十僑見未來周年慶祝系列活動之一，參與者及嘉賓有50多人。

據主辦者提供比賽結果，比賽男子組54歲以下冠軍：Jack Lu獲得獎金100元禮卡，亞軍John Peraza及季軍張耀燦各獲一座獎盃；男子組55歲以上冠軍：郭文斌獲得獎金100元禮卡，亞軍Daniel Chiu和季軍Gene Mah各獲獎盃一座；女子組54歲以下冠軍 Tiffany Tillman獲獎金100元禮卡，亞軍Judy Mak和季軍Wendy Phung各獲獎盃一座；女子組55歲以上冠軍林玲莉獲獎金100元禮卡，亞軍Annie Reed和季軍吳小瀅各獲一座獎盃。

主辦者代表及嘉賓包括會長謝傳佐，僑務諮詢委員高啟正、羅明、梁永泰、遲景林，以及南加州中國大專聯合校友會會長陳啟志等。此次獎品贊助者：駐洛杉磯台北經文處、洛僑中心、謝傳佐、王竹青、曾翔瑜。