就業增 經濟緩 加州4月經濟憂喜交替

加州增加新的就業機會同時，經濟卻有放緩跡象。其中建築業4月分流失1萬3200個工作崗位。（美聯社）

加州 4月分迎來工作崗位增加、失業率創新低的好消息，然與此同時，卻出現經濟放緩跡象，包括過去兩年一片大好的建築產業，工作機會不增反減。

美聯社報導，加州雇主4月分增加4萬1400個新工作崗位，在連續14個月增長後，該州失業率降至新冠肺炎疫情 開始以來的新低。

這個全美人口最多的州，如今已恢復2020年3月和4月失去270萬個工作崗位的91%以上。疫情開始時，州長紐森（Gavin Newsom）頒布全美第一個全州居家避疫令，許多企業被迫關閉。

加州勞動力，包括有工作或正找工作人數，4月分增加11萬1800人，對難以找到人力的雇主來說令人鼓舞。

羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）經濟學教授Sung Won Sohn說，「這說明加州經濟正在逐步恢復正常」。

然而，令人不安的跡象卻現蹤，包括加州就業 增長並未達到應有水平。通膨率居高不下，20日該州平均油價更創下每加侖6.06元歷史新高。抵押貸款利率迅速上升後，房屋銷售有放緩跡象。

無黨派的加州議會立法分析師辦公室（Legislative Analyst's Office）本周早些時候，評估加州和全美經濟衰退風險增加時寫道，過去五年，類似經濟狀況已發生六次。這六次的衰退中，每次都發生在兩年內。

加州擁有3900萬居民，占全美人口11%以上，經濟健康狀況對全美至關重要。

根據加州就業發展局（EDD）數據，自2021年1月到2022年1月，加州就業崗位增加7.4％，全美增長率為4.6%。

加州能增加這麼多工作崗位的原因，是疫情開始前兩個月，失去的工作崗位量驚人，花了兩年多時間，才恢復到九成。

儘管如此，加州申請失業補助人數仍高，占全美新申請失業補助金人數近24%。加州勞工人口占全美勞動力人口11%。

前加州就業發展局長柏尼克（Michael Bernick）說，這是經濟復甦的同時，但可能有倒退或停滯的危險。

加州近八成就業增長，來自洛杉磯和舊金山灣區主要人口中心。聖塔克拉拉（Santa Clara）和馬林（Marin）縣失業率最低，為2.1%，美墨邊境的帝王縣（Imperial County）農村地區失業率最高，為11.7%。

全州範圍內，加州八個工作類別，4月分增加新的工作機會，增幅最大的是休閒與酒店業，該行業疫情影響最大。其次是訊息相關產業，如出版、電影、錄音、廣播等，增加2200新工作崗位。

而最大損失來自建築業，4月分失去1萬3200個工作崗位。州政府官員表示，大部分損失來自基礎、外部和裝修承包商，4月份受到降雨影響。