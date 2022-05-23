洛城新語／加州能否克服今年3大挑戰

加州 今年面臨的三大挑戰：通膨與物價高漲、缺水缺電、疫情 反覆，是否可以安渡難關，目前看來似乎憂喜參半，但只要疫情能控制在可接受範圍內，整體局勢仍是審慎樂觀，光明的希望並不遙遠。

這三大挑戰，其實在去年第三季結束前後已現端倪。如今近八個月過去，現在通膨與物價進一步惡化，乾旱缺水已達加州歷史高峰，只有疫情並未明顯惡化，而且大部分防疫限制措施已取消，加州民眾大致恢復到過去的正常生活。

2021年底之前，國際能源價格相對穩定，南加物價雖上漲但幅度不算太大，俄烏戰爭並未開打，尤其利率還處於歷史低檔區。這一切從2022年初起大變，物價飛漲帶動了通貨膨脹、利率急升。民眾感受最明顯的是，以食物為主的民生物資大漲，肉類上揚兩至三成，汽油價格更明顯。2020年4月29日第一波疫情最嚴峻時，聖蓋博市一處加油站87普通汽油，每加侖跌到2.89元，2022年5月21日同地點同款汽油飆到6.09元，兩年之內足足漲了4.8元。老百姓當然吃不消。

但壞消息中還是有好消息。去年底加州物價看漲的原因之一是洛杉磯長堤 兩港嚴重大塞船，國際與國內物流運輸受到很大影響，許多原物料和消費品缺貨。以2021年10月9日為例，根據衛星實時訊息，洛杉磯長堤港內外有51艘大型貨櫃輪與油輪，正排隊等待進港卸貨，外海處另有40艘在等待。而2022年5月22日凌晨，洛杉磯長堤港內外只有18艘貨櫃輪和油輪在等待，外海更只有三艘，洛港大塞船已大為改善。

此外，近來南加高速公路上貨櫃車數量大增，物流運輸明顯暢通許多，這使得物價上漲稍受控制。未來國際能源價格如果回穩，加州深厚的經濟實力優勢仍在。

加州最難對抗的挑戰其實是缺水，美西長年乾旱已成趨勢，加州是農業大州，七成水源供給農地，缺糧必定會帶動物價。而缺水還會使占總量10%的水力發電無法上線，再加上加州如果按原訂計畫2025年停止核能發電，供電量又會再減10%，對工業生產和民生都是嚴重打擊。為今之計只有加強限水與節水，並加速研發下一代高效能蓄電池，儲存風力和太陽能發電。

加州目前只有疫情管控還差強人意，病例和住院人數雖又呈上升趨勢，但還在可接受的範圍內，尤其南加州比北加州情況要好。過去美國和加州的經濟困境，有很大一部分是由疫情直接和間接造成，因此只要疫情能控制住，情況一定能改善。

加州2021年的生產毛額達3.4兆美元，是全美第一大州。如果加州是獨立國家，則為全球第五大經濟實體，在德國之後，但在印度之前。只要加州的經濟好、疫情得以控制，全美都能受惠。