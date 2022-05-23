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爾灣慈濟學校中文比賽 小朋友拚識字能力

【爾灣市訊】
識字比賽前，小朋友們用老師準備的複習單加緊練習。（爾灣慈濟人文學校提供）
識字比賽前，小朋友們用老師準備的複習單加緊練習。（爾灣慈濟人文學校提供）

識字比賽前，學生使用手機複習中文字也很方便。（爾灣慈濟人文學校提供）
識字比賽前，學生使用手機複習中文字也很方便。（爾灣慈濟人文學校提供）

配合中華民國僑務委員會近幾年積極推動「海外正體漢字文化節」，提升海外華裔學子的識字能力，加州爾灣慈濟人文學校日前舉辦中文識字比賽，從注音班到七年級，共有84名學生參加。

爾灣慈濟人文學校每星期日上午租用爾灣高中上課，比賽安排在放學後舉行，家長帶著學生到比賽教室門口準備，學生們或使用紙本字卡、手機或i-Pad，複習本年度學過的中文字，每個中文字除了要讀出來，還要造一個詞，兩分鐘內認出最多字的前三名學生可得到學校表揚。

參與海外正體漢字文化節比賽的學生都得到一份獎狀和獎品。（爾灣慈濟人文學校提供）
參與海外正體漢字文化節比賽的學生都得到一份獎狀和獎品。（爾灣慈濟人文學校提供）

校長花婉珍表示，識字比賽可以幫助海外學習中文的學生熟悉並記憶正體漢字，以積極、正面的方法提高學生的學習興趣，並訓練學生參加比賽的臨場經驗。每個參與比賽的學生都可以得到一份獎狀和獎品。

孩子念二年級的爸爸Jack說：「我們用老師提供的準備單幫他複習，會的就複習，不會的就再加強。多閱讀、多看看、多寫。沒有全部弄完，盡力就好。」

另一位家長說：「小孩子都很期待這樣的比賽，因為這是一個很好的機會，讓他們用很短的時間去想到應該說出來的字，可以增加他們對中文字的認識；希望慈濟人文學校能持續辦理這樣的活動。」

爾灣慈濟人文學校現正招收2022-2023年度新生，對象包括幼幼班（四歲到五歲）、注音班（五歲到七歲）及一至九年級（學分班），報名請洽：(949)916-4488 或[email protected]

爾灣 中華民國 加州

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