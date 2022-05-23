江萬齡講座：「美國心臟地帶的中醫」特色

亞洲研究教授Ruth Rogaski應邀主講2022年爾灣加大江萬齡講座。(線上會議截圖）

位在美國中心位置的田納西州 納什維爾(Nashville)，是醫療衛生、音樂、出版和交通運輸的重鎮，以音樂之都聞名全球。然而，研究醫療歷史的學者卻發現，在充斥美式文化的納什維爾，隨處可見針灸診所，針灸療法被廣泛用來減輕慢性病痛、創傷後壓力症(PTSD)、戒毒或運動傷害，成為受到當地居民認可、甚至帶有神奇色彩的另類療法。

連續兩年以線上會議進行的爾灣加大 人文學院江萬齡紀念講座，2022年改以現場加線上的混合形式，邀請Vanderbilt大學亞洲研究教授Ruth Rogaski主講「納什維爾之氣：美國心臟地帶的中醫」。

美國兩岸的大都會區，由於亞裔 居民比例高，中醫診所相當密集，然而在美國心臟地帶的納什維爾，白人近六成，非裔約三成，亞裔人口僅佔4%，當地針灸診所密集的程度不下於專業錄音室。根據Rogaski的研究，納什維爾的針灸診所中，近半數由執照針灸師主持，由中醫開設的診所僅佔四分之一，西醫佔8%。在當地開設針灸診所的醫療人員中，近半數在美國其他各州接受訓練，約三分之一來自中國大陸，來自台灣或南韓的僅13%。他們原先並不住在田納西州，大多是因為到納什維爾念書或是配偶工作之故搬來，意外發現針灸在當地極受歡迎。

納什維爾的大多數針灸診所不同於傳統中醫，他們不用中藥，也不講究氣、陰陽五行之類的觀念，Rogaski教授認為，這是因為大多數美國人無法了解東方的醫療理念，他們會接受針灸主要是基於療效，針灸診所的病患大多來自朋友推薦。

成立於2003年的爾灣加大江萬齡講座，是由其遺孀江趙蘭潤所設，每年由爾灣加大亞洲研究中心邀請專精亞洲研究的學者主持講座，以促進學術交流。能講流利華語的Ruth Rogaski，曾在北京及天津居住，她的著作Hygienic Modernity從衛生的角度研究中國現代化歷程，曾獲費正清東亞研究獎。