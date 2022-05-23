橙縣外海禁鑽油 油商反對 州議會不挺 法案觸礁

外海出現原油外洩事故的杭廷頓灘。（報系照片）

加州 外海目前仍有11塊可以探鑽原油的州轄海域，但是橙縣 杭廷頓灘外海去年發生事故，導致2萬5000加侖原油洩漏至海中，據稱沿海經濟因此損失 440億元。加州參議員 閔大衛（Dave Min）因此發動Senate Bill 953，要求加州接管橙縣外海的三塊州轄海域、禁止油商繼續開發，不過在最後期限前，草案都未交付表決、無疾而終。

洛杉磯時報指出，閔大衛的提案雖然激進，有助海洋保育，但是面臨的壓力卻無比大，除了油商與工會竭力攔阻，連參議會內部都有異見，認為交給加州土地委員會（State Lands Commission）處理，只會讓冗長的官僚體系拖延兌現時間，另外干涉探油合約，除了可能導致公帑大量浪費，還可能衍生法律爭議。

閔大衛的SB 953提案原意只限於橙縣外海的三道探鑽特許合約，法案通過後，加州必須在2024年底前收回特許。該法並不影響聯邦管轄的加州外海23塊海域。雖然草案通過自然資源暨水域委員會審查，但在撥款委員會卻遭擱置，未在期限前交付表決。對於草案遭到封殺，閔大衛深感失望，矢言必將再次提案，因為外海探鑽就是加州海域的不定時炸彈。

環保團體，如Natural Resources Defense Council，也支持繼續推動相關法案。但是曾在4月表態支持該案的參議員英格曼（Susan Talamantes Eggman）當時就曾警告過，該案必須解決財政與法律問題，否則她可能撤回背書。眾議會部分，村土康郎（Al Muratsuchi）也曾發動過限制探鑽的提案，但最後也在工會的反對下胎死腹中，他曾批評，如果連加州這種特藍州都通不過環保法案，還有其他州可能嗎？