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華人成人日間中心疫期不下崗 勤問候長輩 送飯菜送世報

記者楊青／洛杉磯報導
同月出生的長輩們一起慶祝生日。（福星成人日間保健中心提供）
同月出生的長輩們一起慶祝生日。（福星成人日間保健中心提供）

加州華人成人日間保健中心疫期不下崗，全方位照顧年長者。長達兩年的居家避疫，日間中心每周五天為年長者送飯菜、送報紙，提供電話和網上諮詢和照護。長輩們每天拿到世界日報，足不出戶而知天下事，單調的居家避疫日子倍添溫馨。

艾爾蒙地星光日間保健中心疫期不歇業，20多名員工堅持全方位照顧年長者，每天為將近170多位年長者送飯送菜送報紙。中心主任Anthony羅介紹，疫情蔓延之前，中心每天平均有120位長輩和身體需要照顧人士前來活動，他們平均年齡77、78歲，最年長96歲，有講廣東話和國語年長者，也有來自越南和東南亞其他國家的移民長輩。

居家令開始後，保健中心活動停止，年長者全部在家避疫，但他們工作人員大多沒有停止工作，包括管理人員、護士、社工，每天通過電話與長輩們溝通，詢問他們的身體狀況，幫助年長者辦理各種救濟申請，長輩的心事和需要，也常常通過電話向社工提出並迅速解決。

Anthony說，會員中一半的長者都是獨居，這段時間對他們相當困難，特別是因爲長期居家，活動空間大大減少，有些長者難免情緒低落，每天讀報給他們增添很多樂趣。與此同時，中心也想方設法通過微信、Line和視頻Binggo等方式，幫助長輩們繼續學習英文和音樂、健身和太極等活動，讓長輩們盡量保持活力。此外，中心工作人員還幫忙長輩們與藥房和醫生聯絡，解除他們家人的後顧之憂。

「世界日報一直很受歡迎」，羅斯密加州陽光成人日間保健中心主任蔡曼碧表示，在每天的常規身體檢測和文娛活動外，很多長輩最喜歡的就是看報紙，不少人還每天喜歡將未看完的報紙帶回家繼續閲讀。

疫情期間，他們特別為喜歡世界日報的長輩每人訂了一份報紙，在送餐的同時也給他們送報紙，讀中文報紙成了他們每天生活的重心。

羅蘭岡福星成人日間健保中心Angela朱表示，因為大家都特別愛看世界日報，該中心每天訂報份已達到100份。

世界日報 加州 疫情

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