疫後重啓 日間保健中心 迎接耆老歸隊

長輩們在輔導員的帶領下做拉筋操。（記者楊青／攝影）

持續兩年的新冠疫情 告一段落，加州 各地關閉長達24個月的成人日間保健中心陸續重啓。「老人家長期關在家中，其危害和疫情幾乎沒有兩樣」，健康專家們大聲呼籲年長者在做好放防疫的情況下盡可能走出家門，在社交生活中重建健康與活力，專家同時呼籲有年長家人的民眾幫助長輩重建社會聯繫，讓長輩儘快走出疫情陰霾。

南加州華人聚居地區，八成以上的成人日間保健中心5月開始已恢復疫情前時間表，每天迎來大批長輩會員，各種活動重整旗鼓，歡樂與活力再現。

加州老年齡部主任Susan DeMarois表示，對許多年長者以及殘疾人士來説，長期與社會隔離和新冠病毒一樣危險，可以對年長者產生致死作用。隨著接種疫苗 及疫苗加強針，以及最近重新開放的成人日間保健中心，病毒感染最高危的人群可以安全地與他們的家庭及社區重新接觸，家人應鼓勵長輩們利用政府和地方提供的多種資源，盡快回復正常生活。

成人日間保健中心計畫是聯邦和地方政府為低收入和有兩種以上慢性病和18歲以上的殘障人士量身定製的康樂中心。老有所依組織負責人Toth表示，過去兩年對於年長者來説，每天都可能面對死亡的挑戰。因爲他們的感染率非常高，但和疫情同樣糟糕的是，長期隔離。多年來，老齡健康學家一直告訴年長者要保持和社會的聯繫，但疫情期間為保住他們的生命，卻不得不讓他們隔離。 同月出生的長輩們一起慶祝生日。（福星成人日間保健中心提供）

老年生活的健康密碼，除了飲食和運動，同樣重要的是保持和人的溝通、聚集，在社交活動中建立友誼。現在加州各地很多老人中心和成人日間保健中心已逐步開放，年長者可以和朋友重聚，玩各種遊戲，瞭解各種資訊，有助於保持他們的思維活躍和身體健康。

根據California Association for Adult Day Services統計，目前加州成人日間保健中心的長輩約22%為白人，13%非裔，21%拉丁裔、23%亞太群裔， 平均年齡77歲，40%為獨居 老人，46%為糖尿病患者，42% 憂鬱症患者，41% 失智症患者。

業者表示，目前加州約有250家成人日間保健中心，照顧約3萬6000長輩，其中聖蓋博谷地區十多家，大多集中在華人聚居城市，不少華人成人日間保健中心成立超過20年。

聖蓋博谷華人成人日間保健中心表示，他們做足了準備讓長輩們回來，前提是年長者需要接種疫苗和加强針，中心的工作人員也全部接種疫苗，一來保證提供服務，二來保證大家的安全。

加州老齡部主任DeMarois希望年長者多多利用政府提供的各種資源，重返正常生活。她表示，加州每個縣都有專門為年長者的服務，包括法律事務、房屋修繕、營養午餐、老年中心、日間中心和疫苗等等資訊，任何人可以隨時撥打800-510-2020獲得詳細信息。