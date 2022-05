白卡、慢性病患、殘障人士 可申請成人日間中心服務

華人高中生義工們聖誕前夕到成人日間健保中心為長輩們拍照,並通過後期製作增加照片氣氛,讓長輩們歡度節日。(福星成人日間保健中心提供)

走過35年的美國和加州 成人日間服務計畫,為年長者和患有特定慢性病的成年人,提供周全而寬鬆式的日間照顧和健康安度晚年平台,僅加州,每年都有至少幾十萬人受益。

根據聯邦和加州政府規定,60歲以上的低收入 和食物補貼計畫CACFP(Child and Adult Care Food Program)受益人及白卡持有者,18歲以上的慢性病患者及殘障人士(包括阿茲海默症 (Alzheimer's disease),和伴有神經和器質性腦功能障礙相關疾病(related disorders with neurological and organic brain dysfunction),均符合申請成人日間保健中心服務條件。

而臨時在成人保健中心用餐但未能註冊成為會員的,則不符合享受成人日間保健中心服務的資格;中心的志願者,無論年齡大小,如果不符合CACFP資格,其餐點服務或其他中心活動也不具備經費報銷資格。

此外,成人日間保健中心必須為每位登記的功能障礙參與者提供個人護理計畫。根據加州7 CFR第226.19a(b)(1) 節,接受功能障礙會員的日間保健中心,需證明有能力為其註冊參與者提供各種健康、社會和支持服務。對普通的60歲或以上且沒有功能障礙的年長者,則無須提供特定個人護理計畫。