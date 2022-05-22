水牛城槍案 衝擊洛杉磯非裔 教會領袖「壓力像一堆磚頭」

犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手，為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。(取材自臉書)

紐約水牛城（Buffalo）一間主要由非裔 光顧的超市，日前遭一名自稱白人至上 主義者持槍闖入大開殺戒，造成十人死亡，三人受傷。慘劇發生後，洛杉磯 非裔社區感到焦慮，他們意識到，自己可能會成為下一起類似事件的受害者。

洛杉磯時報報導，在洛杉磯遊民巷無牆教會（Church Without Walls）領袖詹馬瑞（Stephen "Cue" Jn-Marie）在慘案後感受沉重壓力，特別是本周他將去水牛城，會見當地活動家、神職人員，參加受害者守夜活動，面臨槍擊和種族主義暴力悲劇提供安慰時，「壓力就像一堆磚頭壓住了我」。

「我意識到，這是個白人至上的新時代。」他說，這令人沮喪。

水牛城種族主義暴力對洛杉磯或全國非裔社區來說，並非新鮮事，但這場槍案，被指控的槍手，駕駛數百哩車程去瞄準非裔，週末光天化日下，到人多的超市大開殺戒，加劇非裔社區對自身安全的焦慮。

美國疾病控制和預防中心（CDC） 2017年調查發現，非裔比白人更可能歷經悲傷、絕望。

詹馬瑞在聽聞水牛城槍案後，認為他有必要去那裡幫助社區，了解所發生的事。「從加州過去的重要性，在於表現支持和團結，因我們必須真正了解，這種事可能發生在任何人身上。」

南加大宗教與公民文化中心（Center for Religion and Civic Culture）社區和公眾參與部門主管波拉德（Najuma Smith-Pollard）牧師說，像水牛城槍案等事件，往往是創傷觸發誘因，對那些在槍枝暴力中失去親人者來說是種打擊。

她說，洛杉磯和全國非裔居民和領導人，將水牛城案件視為他們為什麼必須戰鬥的另一個研究案例，「這個國家充斥著種族主義，充斥白人至上主義。」他們將討論如何解決圍繞暴力和白人至上主義的創傷等。

詹馬瑞說，他也考慮在水牛城時，自己的自身安全，包括走進建築物時尋找出口，若進入白人至上主義盛行地區，需保持警惕。「這不是生活方式，但這是生存所必需。」