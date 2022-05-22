我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

水牛城槍案 衝擊洛杉磯非裔 教會領袖「壓力像一堆磚頭」

編譯組╱綜合報導
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手，為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。(取材自臉書)
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手，為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。(取材自臉書)

紐約水牛城（Buffalo）一間主要由非裔光顧的超市，日前遭一名自稱白人至上主義者持槍闖入大開殺戒，造成十人死亡，三人受傷。慘劇發生後，洛杉磯非裔社區感到焦慮，他們意識到，自己可能會成為下一起類似事件的受害者。

洛杉磯時報報導，在洛杉磯遊民巷無牆教會（Church Without Walls）領袖詹馬瑞（Stephen "Cue" Jn-Marie）在慘案後感受沉重壓力，特別是本周他將去水牛城，會見當地活動家、神職人員，參加受害者守夜活動，面臨槍擊和種族主義暴力悲劇提供安慰時，「壓力就像一堆磚頭壓住了我」。

「我意識到，這是個白人至上的新時代。」他說，這令人沮喪。

水牛城種族主義暴力對洛杉磯或全國非裔社區來說，並非新鮮事，但這場槍案，被指控的槍手，駕駛數百哩車程去瞄準非裔，週末光天化日下，到人多的超市大開殺戒，加劇非裔社區對自身安全的焦慮。

美國疾病控制和預防中心（CDC） 2017年調查發現，非裔比白人更可能歷經悲傷、絕望。

詹馬瑞在聽聞水牛城槍案後，認為他有必要去那裡幫助社區，了解所發生的事。「從加州過去的重要性，在於表現支持和團結，因我們必須真正了解，這種事可能發生在任何人身上。」

南加大宗教與公民文化中心（Center for Religion and Civic Culture）社區和公眾參與部門主管波拉德（Najuma Smith-Pollard）牧師說，像水牛城槍案等事件，往往是創傷觸發誘因，對那些在槍枝暴力中失去親人者來說是種打擊。

她說，洛杉磯和全國非裔居民和領導人，將水牛城案件視為他們為什麼必須戰鬥的另一個研究案例，「這個國家充斥著種族主義，充斥白人至上主義。」他們將討論如何解決圍繞暴力和白人至上主義的創傷等。

詹馬瑞說，他也考慮在水牛城時，自己的自身安全，包括走進建築物時尋找出口，若進入白人至上主義盛行地區，需保持警惕。「這不是生活方式，但這是生存所必需。」

非裔 白人至上 洛杉磯

上一則

慶祝僑委會90年 世華姊妹展故鄉情 憶台灣美食

下一則

表達哀思 120多台僑組織獻花鄭達志

延伸閱讀

佛洛伊德案2周年 非裔嘆沒改善 民調：75%憂再被攻擊

佛洛伊德案2周年 非裔嘆沒改善 民調：75%憂再被攻擊
矽谷台灣僑界聲明 譴責南加台裔教會槍擊暴行

矽谷台灣僑界聲明 譴責南加台裔教會槍擊暴行
洛杉磯台美商會 挺台參與WHA、加入WHO

洛杉磯台美商會 挺台參與WHA、加入WHO
全新農夫市場 5/26在洛杉磯州立歷史公園開幕

全新農夫市場 5/26在洛杉磯州立歷史公園開幕
華人基督教聯合教會主辦社區安全研討會

華人基督教聯合教會主辦社區安全研討會
洛杉磯可避開新一波疫情 ? 公衛局長樂觀

洛杉磯可避開新一波疫情 ? 公衛局長樂觀

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco