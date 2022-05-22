華人轉行卡車司機 收入高過不少普通白領

在洛杉磯本地跑貨運的Dani。（記者李雪／攝影）

疫情 以來，因為物流打結、電商發展，讓卡車運輸業成為香餑餑，卡車司機一時間月入能過萬，讓許多有計畫另謀生計的華人轉行。於是卡車司機培訓學校等行業也火了起來，許多新手湧入行業，也讓薪資最近出現下跌。不過老司機們仍認為，現在的收入仍然可觀，只要適應這樣的生活方式，這還是一個不錯的職業。

據去年剛剛入行拿到卡車司機執照的王先生介紹，美國卡車司機主要有兩種收入方式，一類是短途運輸俗稱「跑local」，工作內容大多是去碼頭拉貨櫃，送到本地的貿易公司，這一類通常是按照時薪計費，每小時35至40元左右。不過因為需要會英文，讓許多華裔移民卻步。另一類則是長途運輸，將貨櫃從本州公司送到外州另一家公司，計費方式則是按照全程哩數計算。前一段時間大約在每哩6.5毛至7毛，最近更是下跌，而半年前的價格則在8毛多，甚至9毛左右。

最近兩個月貨運價格下跌，卡車司機收入也相對減少，許多在去年高峰期入行的新手司機都擔憂是否太多人入行，形成「內卷」。不過已經從事這行十多年的卡車司機阿良表示，雖然最近降了一點，但現在的收入還是比以前好很多。以前做卡車司機月收入大約七、八千元，現在多的話能到1萬5左右。他表示每年這個時候的價格都會降一些，但通常到最近就該回升了，只是今年還遲遲不見回升。不過阿良認為，即使最近有不少人湧入行業，但現在業內還是缺司機。

有業者分析認為可能是因為碼頭工人罷工帶來的影響。但從事卡車司機，即便是以往最低谷的時候，月收入還是能達到5000元以上，相比許多工種仍是收入不錯，甚至高過不少普通白領。因此對於想要入行的新人來說，現在其實還是好的時機，因為目前還是很好找工作，而且給新手的薪水從歷史上來看都還是不錯。

此外如果能自己承包或者購買車頭，當老闆將車租給他人或者僱人來開，也可以自己時不時兼任司機，收入更高。據阿良介紹，車頭現在雖然漲價貴一點，但貸款 下來每個月多付一兩千元，但多賺的錢會多很多。

不過轉行做卡車司機，也並非像是其他職業的人跳槽，只是改變一份工作那麼簡單，開卡車更多是一種生活方式的改變。例如阿良主要跑加州 到芝加哥的路線，每次出車就是一個禮拜，兩次之間只能在家休息一天半。但他每天停下休息的時候，都會和家人視頻。他的車上有微波爐、冰箱、床，可以自己煮飯甚至煮火鍋，卡車休息站則會有浴室、洗衣房等。他表示，開卡車雖然到冬季可能遇到下雪天颳風天很危險，但只要休息好了不要疲勞駕駛，都沒問題。

而在洛杉磯本地跑貨運的Dani則表示，他選擇跑本地就是因為一方面覺得這份工作收入不錯，但同時還是希望每天能回家和家人在一起，所以跑本地就不必有那麼大的生活方式改變。而相比其他工作，開卡車工作方式比較單純，不必擔心公司人際關係，老闆盯著幹活等，大多數時候都是一個人，比較自由自在。