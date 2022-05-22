華人部分商業駕照培訓學校 被指車輛老舊

駕校培訓。（記者啟鉻／攝影）

全美貨物物流業現在對商業車輛駕照 司機需求很大，南加也出現多家華人 經營的商業駕照培訓學校，由於部分缺乏資質，教練水平不良、甚至培訓設施也不全，導致學員負評。

據一位曾經商業駕照學員表示，現在華人商業駕照培訓，一般每名學員學費4000元左右。但有些駕校在學員繳費之前一個態度，繳費後是另一個態度。駕校教練與負責人就三個人，用於培訓車輛老舊，頻繁發生故障。訓練場地不規範。教練對學員很不負責任，學員有問題也不認真回答。有時教練還要學員送禮才認真教。有的教練若不給些好處，就胡亂教。反正學員也是繳費了，至於是否能拿到駕照就不管了。

有資深業內人士說，一些華人駕校使用的教練車，沒有車廂，就是一個平板車。因為正常的大貨車，需要載運貨櫃集裝箱。若使用車頭後面沒有聯結車廂的教練車訓練，就無法處理盲點和死角，且到商業駕駛DMV考試，很不容易通過。但有些駕校業者卻用各種藉口，騙取學員學費，一些學員受騙上當後，只好再到正規駕校學習。

有學員說，商業駕照筆試考題都來自加州商業車輛駕駛手冊，但因為是新移民 ，英語不好，也不知道到哪裡找這些試題準備。駕校說可以幫助準備這些試題，而且口口聲聲保證過關。於是學員繳納學費後，發現試題來源才知道，一些華人駕校就是利用各種藉口，騙取學員學費。

也有學員表示，他到一家駕校學習，業者告訴他學習自動檔卡車，因為將來美國卡車都是自動檔的。但後來才知道，若學習手動檔的，手動檔和自動檔卡車都可以開，覺得受騙了。還有一些駕校業者還聲稱與貨車公司有關係，可以保證學員就業，有的甚至還說只要進入駕校學習，就可以拿到商業駕照。這位學員說，由於一些華人駕校信譽不佳，有的學員寧可選擇韓國人或老墨駕校學習。

資深商業車輛駕駛王先生說，現在由於急缺貨車駕駛，很多華人新移民去學習商業駕駛，有的雖然很短時間就拿到駕照，但開車技能還是沒有達到標準。有的根本沒有認真閱讀商業車輛駕駛手冊，加上英語不好，遇到緊急情況無法有效溝通，所以現在貨車交通事故頻發。