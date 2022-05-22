慶祝僑委會90年 世華姊妹展故鄉情 憶台灣美食

為慶祝僑委會90周年，世界華人工商婦女企管協會南加州分會21日舉辦「光輝九十僑見未來，世華姊妹一刻鐘僑見故鄉情」活動。（記者張宏／攝影）

為慶祝僑委會90周年，世界華人工商婦女企管協會南加州分會21日舉辦「光輝九十僑見未來，世華姊妹一刻鐘僑見故鄉情」活動，現場邀請世華的僑委會相關人士介紹台灣的衣食住行，讓大家即使因為疫情 無法回故鄉也能一解鄉情。

為了貼合衣食住行的主題，現場準備了台灣糕點、波霸奶茶及監事長江瑞瀛自製的青梅，雖然礙於疫情，不能現場直接品嚐美食 ，但是通過講解也把現場30多人帶回了家鄉台灣，回味各種家鄉美食。

僑務顧問潘意玲在講台灣時尚時，還帶來了自己的衣櫥私藏。（記者張宏／攝影）

會長裴映棋表示，世華每個月都會舉辦活動，這次活動一方面是配合僑委會90周年，一方面因為這兩年多的疫情讓大家無法到處走動，或出國旅遊或回故鄉台灣走一走，希望借助這次活動讓大家一解鄉愁。這次講解的四名講員，監事長江瑞瀛本身也是僑務委員，她主講台灣美食。僑務顧問潘意玲主講台灣時尚 。僑務促進委員巫秀珍主講台灣的民俗文化，活動召集人湯淑惠主講台灣的文創景點。希望借助活動讓大家更了解台灣、愛台灣、為台灣發光發熱。

僑教中心主任陳敏永和夫人詹心儀也出席活動，陳敏永表示，很多僑胞很懷念台灣的一切，但是礙於疫情有家歸不得。現在台灣疫情很嚴重，不過趨勢很樂觀，相信能很快度過難關，期盼大家能自由進出台灣。台灣有很多人文風景美食，比如他最想念的就是家鄉台中清水鎮一家筒仔米糕，這個小吃伴隨他的童年到成人，米糕也從5元台幣漲到50元台幣。希望未來台灣開放後，歡迎更多人到台灣旅遊，把台灣各地美食介紹給世界各地。

僑務顧問潘意玲在講台灣時尚時，還帶來了自己的衣櫥私藏，一邊講解一邊讓大家親眼親手感受台灣時尚。她說，台灣有很多優秀的本土品牌，比如大家都知道的夏姿，融合中西元素，價格從台幣1萬到幾十萬元不等，但是手工和創意令人愛不釋手。她還推薦適合25歲到45歲人穿著的品牌iROO ，這家店衣服平價，但是材質和外形都很好看，雖然一年四季不打折，但是外國人在百貨公司可退稅。另外UUIN也值得推薦，其選擇台灣本土材質設計，舒適且精緻。