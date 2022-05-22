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美國中華藝術學會 21-22日春季聯展

記者張宏／艾爾蒙地報導
美國中華藝術學會於21日和22日在洛僑中心舉辦2022年中華藝術學會春季聯展。（記者張宏／攝影）
美國中華藝術學會於21日和22日在洛僑中心舉辦2022年中華藝術學會春季聯展。（記者張宏／攝影）

美國中華藝術學會21日和22日在洛僑中心舉辦2022年CCPS中華藝術學會春季聯展。21日舉辦開幕及剪綵儀式，現場展出學會會員37幅作品。

在僑教中心展廳掛滿各式體裁和風格的畫作，大家站在畫作前或欣賞或點評。一名華人表示，因為疫情關係，很久沒有走出家門娛樂，洛僑中心也很久沒有舉辦畫展活動，現在疫情緩解，這裡也恢復了各種活動，讓人感覺生活在恢復到疫情前的樣子。

中華藝術學會春季聯展現場展出學會會員37幅作品。（記者張宏／攝影）
中華藝術學會春季聯展現場展出學會會員37幅作品。（記者張宏／攝影）

美國中華藝術學會會長鄭子亭因有事未能出席，上任會長宋大勇表示，因為疫情，學會已很久沒有舉辦會員聯展，這次展出前還一度擔心作品不夠。結果大家都很踴躍，35名會員拿出其在疫情期間創作的37幅作品。作品有國畫、書法、水彩、油畫、篆刻等，水平頗高，充分展現會員在兩年多疫情期間積累的功力。學會一年有春秋兩次聯展，10月秋季展相信會有更大規模。

洛僑中心主任陳敏永表示，因為疫情關係，洛僑中心過去兩三年畫展都停止，如今能重新舉辦春季聯展，很感謝中華藝術學會舉辦這場藝術饗宴。這次聯展蒐集很多作品，體現了藝術家疫情不輟，持續精進的態度，令人敬佩。

美國中華藝術學會成立至今25年，會員均為南加州地區書畫藝術家及愛好者，致力於傳揚中華文化及書畫藝術。展覽時間是21日和22日兩天，地址是洛僑中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）

疫情 畫展 加州

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