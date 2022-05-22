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南加香港商會30周年慶 嘉賓雲集 拍賣競投豐富獎品

【聖蓋博訊】
南加香港商會30周年慶祝晚宴，南加州香港商會會長鄧偉信（前排中）歡迎各界代表光臨。（南加州香港商會）
南加香港商會30周年慶祝晚宴，南加州香港商會會長鄧偉信（前排中）歡迎各界代表光臨。（南加州香港商會）

加州香港商會(Hong Kong Association of Southern California) 日前在聖蓋博高爾夫球會所（San Gabriel Country Club）舉辦30周年慶祝晚宴，各界嘉賓雲集，讚揚商會為促進香港和南加兩地的商業、貿易和經濟發展作出積極貢獻。

南加州香港商會會長鄧偉信表示，商會成立以來致力於促進香港和南加州的商業經濟往來，加強企業家、商界領袖及專業人士在美國和亞洲兩地的營商發展機會。商會活動遍及洛杉磯、橙縣及聖地牙哥，舉辦研討會、講座、交流酒會、周年慶晚宴，以及與政府機構、本地及國際商會組織合辦的各類商貿交流及聯誼活動。今年疫情放緩後，晚宴出席者報名踴躍，為香港商會與加州商界領袖聚首打造了一個平台。他十分感謝會員和商界朋友多年來對香港商會的支持。

加州眾議員方樹強、聖蓋博市市長丁言愉、中國駐洛杉磯總領事館商務參贊劉怡、香港駐舊金山市經濟貿易辦事處處長曾舜雯、香港貿發局洛杉磯代表黃沛芝、洛杉磯港口貿易發展總監Marisela Caraballo DiRuggiero等官員出席。

精彩的醒獅表演揭開晚會序幕，嘉賓拍賣競投豐富獎品，包括名表鑽飾、珍藏工藝品，以及國泰航空洛杉磯至香港來回機票。著名表演樂隊「4 LADS FROM LIVERPOOL」獻唱披頭四懷舊金曲，將晚宴氣氛推向高潮。

晚宴獎品豐富，包括國泰航空公司贊助的洛杉磯至香港來回機票、GEMORIE 贊助Longines、MIDO、Tissot、Pandora、Swarovski 等知名品牌名表及手飾、香港回歸及南京博物館紀念品、精美手繪古典花瓶、The Peninsula Hong Kong 及 The Peninsula Beverly Hills 下午茶餐、Roxy Trading 飽魚禮盒、李錦記精裝禮盒、夏威夷超市贊助名貴香檳、Garrett 爆米花等多項豐富獎品等，嘉賓們收穫豐富，盡興而歸。

香港 洛杉磯港 加州

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