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另類畫廊開幕式 地鐵站驚艷登場

【洛杉磯訊】
在紐約嘈雜的地鐵站台內，舉辦高級藝術展覽開幕式。（北美藝海藏家提供）
在紐約嘈雜的地鐵站台內，舉辦高級藝術展覽開幕式。（北美藝海藏家提供）

你心目中的畫廊藝術展覽開幕式是什麼樣的呢？

佈滿藝術品的展廳、悠揚的音樂、無限量供應的酒水、是藝術家、收藏家、畫廊主、策展人們齊聚一堂的高規格party，更有可能是藝術愛好者，對著名藝術家的大型追星現場。

但你見過在嘈雜的地鐵站台，舉辦的藝術展覽開幕式嗎？

影音來源：北美藝海藏家提供

2009年，曾發起過全球風靡的「地鐵無褲日」活動的紐約非正統搞笑團體Improv Everywhere，就將離紐約切爾西畫廊區最近的23號地鐵站站台，改造成了一個臨時的畫廊，就地取材，為空間中的30件物體，例如垃圾桶、電話、電箱、廣告等，貼上帶有藝術品名稱、創作年份、作品介紹的偽標籤，將它們變成藝術品，並且也試圖還原高規格畫廊展覽開幕式。

這裡包含所有的要素，來賓登記簿是首先迎接你的物品之一，填上你的姓名和郵箱，留下對展覽的寄語，證明你來過這裡。

存衣處有身著燕尾服的帥哥工作人員，替你將外套掛好，並遞給你號碼牌以確保不會拿錯外套，必不可少的一定是吧台服務了，銀色托盤、杯子、起泡蘋果酒；哦對了！還有大提琴現場演奏。最重要的是，他們以紐約地鐵中經常張貼的，「服務變更告示」為展覽海報創作靈感。將上面的內容替換成展覽信息，以假亂真的程度，絕對能讓那些想要查看真正地鐵服務變更信息的乘客完全懵圈。

Improv Everywhere提前邀請了50名觀眾參與其中、進行表演，大家穿著得體地陸續趕來，並裝作彼此不認識，大家擁抱、互相介紹、聊天，百分百還原了藝術展覽開幕式上的場景，很快，「畫廊」裡就擠滿了舉著酒杯、到處走動欣賞藝術盡情聊天的人們。

這樣一來，那些真正等地鐵進站的通勤者，以及地鐵的工作人員，都是滿頭問號、困惑不已。

創作者舉辦這樣一場特殊的「展覽開幕式」，初衷很簡單，儘管紐約地鐵中有許多藝術品，但大多數車站除了千篇一律的廣告之外，什麼也沒有，顯得十分無聊，舉辦的時間也十分巧妙，選在了畫廊展覽開幕式集中的星期四傍晚，因為這一地鐵站是那些真正要去切爾西畫廊區參加開幕式的人的目的站點。

開幕式結束後，他們並沒有將那些藝術品標籤撕走，本以為地鐵工作人員會及時地將標籤清理掉，但第二天仍有12個留在牆上，一個月後還剩下6個，三個月後，竟然還有1個標籤隱藏在角落裡。

最有趣的是，吧台和存衣處的小哥們，一晚上竟然收到了24美元的小費！

地鐵站 蘋果

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