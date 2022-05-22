台美人哀悼鄭達志 反對暴力

部分參與者舉著反對仇恨犯罪標語。（記者啟鉻／攝影）

南加州 台美人聯合社區21日在拉古納伍茲市（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂召開記者會，呼籲停止暴力犯罪。該教堂上周日曾發生台僑兇嫌周文偉槍殺教友事件，導致台僑一死五傷。

影音來源：記者啟鉻

駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程、加州第39區國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim）、加州華裔副檢察長黃瑞雅（Peggy Huang）等到會致辭。

國會眾議員金映玉致辭。（記者啟鉻／攝影）

活動在教堂外停車場舉行，吸引多家主流媒體及台僑、當地居民參加。現場擺放很多鮮花，每束鮮花伴有寫著緬懷死難者鄭達志醫師的追思文。僑務委員溫玉玲（Lynn Wen）主持。活動開始後，眾人靜默一分鐘，表達對槍擊 事件死難者哀思。李輔仁牧師禱告。

加州副檢察長黃瑞雅首先致辭，該起暴力事件發生對於教會成員及台美人社區來說，現在都是最艱難時期，需要大家勇敢站起來、團結一致，共同反對仇恨犯罪 。同時她也呼籲在反對仇恨犯罪過程中，具有相同理念夥伴予以支持。

金映玉也表示，她有很多台灣朋友，今天作為朋友來表達對受害者的慰問。社區不允許任何形式的仇恨犯罪。感謝受害者鄭達志醫師的勇敢行為，正是因為他挺身而出，眾人才得以將兇手控制住。這也是為什麼在當下痛苦時刻，大家出現在這裡，彰顯團結緊密，共同反對仇恨犯罪。她說，會有很多朋友來支持和保護教會、保護社區，艱難時候一定會過去。

現任加州副檢察長黃瑞雅致辭。（記者啟鉻／攝影）

教會成員、槍擊事件目擊者蘇水說，槍擊事件發生時，他與兇手只有很近距離，如果沒有鄭醫師義行和張牧師的勇敢，他此時不可能在這裡講話。據稱，兇手是因政治立場不同，意圖集體屠殺火燒教會，造成在美台灣移民恐慌，以此支持中國統一台灣。在此呼籲中國當局及在海外附屬機構，不要將鼓勵狂徒作為統一台灣的方法。美國是法治國家，受侵害的是美國公民，這種暴行必然導致全美各界施行對中國不利政策、讓台灣人對中國更加厭惡。他希望中國公開表明反對暴力的立場。

經文處副處長林暉程致辭。（記者啟鉻／攝影）

經文處副處長林暉程強調，這起事件是個警訊，讓台灣人社區進一步認識到，對這起個人和單一的暴力行為，各個社團都需要嚴正譴責。美國和台灣都崇尚自由民主制度，不僅可以自由表達政治信仰，也要尊重別人信念。不能超越法律，以任何方式傷害他人。希望大家此刻能團結一致，讓台美人社區與其它美國主流社區一樣，能充分享受美國的民主自由，同時也能相互幫助，讓台美人的影響力在美國發揮更大、更強。

李輔仁牧師說，教會此刻需要的是一個療傷的過程，這起突發事件沒有人事先能預料到。但是作為一個基督教會，沒有任何怨恨，也不會針對任何團體有惡劣反應。相信上帝的愛，會幫助大家走出這段黑暗過程。