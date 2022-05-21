我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

聯邦疫情補助7/15終止 加州兒童醫保法正反拉鋸

記者楊青／洛杉磯報導
加州健康照顧服務部專員Christina Moreno。(視訊截圖)
加州健康照顧服務部專員Christina Moreno。(視訊截圖)

全國疫情告一段落，聯邦新冠疫情緊急補助計畫預計7月15日終止，在大流行期間提供的聯邦醫療補助，現要求核查登記參加此類保險人的資格，包括兒童。目前已獲得加州眾議會通過的AB 2402提案仍在支持與反對的拉鋸中。支持方認為，應該無條件無需審批確保所有兒童醫療保險；反對方則認為，公共扶貧項目要求納稅人付出的成本太高，不應該用公共資源來解決。

加州兒童合作組織主任Mayra Alvarez。(視訊截圖)
加州兒童合作組織主任Mayra Alvarez。(視訊截圖)

兒童合作組織主任Mayra Alvarez表示，過去兩年對有色人種族裔是不尋常的兩年，一方面有色人種社區受到疫情重大衝擊，同時有色人群也是抗疫第一線的主力，少數族裔的身心以及他們的孩子都受到很大影響，不能忽略醫保的重要性。她表示，全國公共衛生緊急狀態預計7月15日結束，這意味著在疫情期間提供全民醫保方面的很多靈活性都將終止，全國4000萬人可能會在一年内逐漸失去醫保，包括700萬兒童。在加州，大約有230萬白卡受益者將會在疫情結束後失去資格，80萬至100萬兒童的醫保受到影響，尤其對非裔和拉丁裔的兒童影響最大，因為有色族群高佔該類醫保的75%。

喬治城大學兒童與家庭研究中心主任Joan Alker。(視訊截圖)（記者楊青／攝...
喬治城大學兒童與家庭研究中心主任Joan Alker。(視訊截圖)（記者楊青／攝影）

喬治城大學兒童與家庭研究中心主任Joan Alker表示，穩定的醫療保險對於每個家庭尤其是孩子非常重要。在加州，主要反對聲音認為相關成本高昂，很多人認為公共扶貧項目要求納稅人付出的成本太高；貧困是個人的責任，不應該用公共資源來解決；還有一些人認爲如果要持續這些項目，至少要經過申請和審批，不應自然給與。

Alker表示，目前全國有超過一半的兒童是使用Medi-care，使得他們的家庭能夠免去孩子健保的擔憂。在聯邦層面，2020年3月川普就宣佈全國進入醫療衛生緊急狀況，部署和推廣疫苗，同時給與各州額外的醫療救助資金，確保不管任何身分的人都可以獲得防疫資源，當時各州政府在獲得聯邦政府救濟時有一定附帶條件，包括加州不能提升保險審核門檻。但7月中心緊急狀況解除後，情況將改變。

加州健康照顧服務部專員Christina Moreno表示，雖然緊急狀況結束時間預定在7月15日，但聯邦衛生部長日前表示可能該計畫會延長90天。拜登之前承諾，如果聯邦政府決定取消，將提前60天告知公眾。目前尚無消息。

加州健康照顧服務部專員黃瑩佳。(視訊截圖)
加州健康照顧服務部專員黃瑩佳。(視訊截圖)

加州健康照顧服務部專員黃瑩佳(Yingjia Huang)表示，在聯邦緊急計畫終止後，兩種人可能失去保險，一是因為他們的收入增加一點而失去資格，二是因為疫情期間搬家，保險信件丟失或繁複的申請程序，使得數百萬人無法續保。現在最重要的更新自己聯係信息，確保向政府部門提供正確的個人信息和住址。

醫療保險 加州 疫情

上一則

競選主計長 饒影凡:移動資金 強化經濟

下一則

租客險喪火場 控Airbnb失責

延伸閱讀

拜登欲解除庇護限制令 聯邦法官裁決維持 維權團體失望

拜登欲解除庇護限制令 聯邦法官裁決維持 維權團體失望
聖荷西市設置鐵路「安靜區」 深夜火車禁鳴喇叭

聖荷西市設置鐵路「安靜區」 深夜火車禁鳴喇叭
聯邦疫情醫療補助7月15日終止 兒童健康遇挑戰

聯邦疫情醫療補助7月15日終止 兒童健康遇挑戰
饒影凡競選加州主計長: 移動資金推動消費不靠印鈔票

饒影凡競選加州主計長: 移動資金推動消費不靠印鈔票
南加台灣教會槍擊案1死5傷 蕭美琴將赴加州慰問

南加台灣教會槍擊案1死5傷 蕭美琴將赴加州慰問
中位房價最貴5城 加州全包了 聖荷西全美第一

中位房價最貴5城 加州全包了 聖荷西全美第一

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認