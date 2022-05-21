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台灣企業線上徵才 近百學生報名

記者張庭瑜／洛杉磯報導
Q&A環節。（視頻截圖）
Q&A環節。（視頻截圖）

中華民國經濟部與爾灣加州大學於19日合辦「2022台灣企業線上聯合攬才活動」（2022 Virtual Taiwan Career Talk at L.A.），吸引近百位大學生前去參加。

會議主持人廖妤甄表示，這次招聘會除了幫助科技製造行業緩解人才短缺問題之外，也希望能招募到更多人才到台灣發展。

參與攬才活動的企業有台積電、美光、精材、緯創軟及京晨等科技製造業公司。也邀請廈興國際公司首席財務官羅大衛（David Lo） 跟同學們分享就業金卡的好處。

投遞履歷網址。（記者張庭瑜報導）
投遞履歷網址。（記者張庭瑜報導）

羅大衛提到自己的祖輩都來自台灣，因此在有機會在台灣工作時加入台積電，並說到就業金卡不僅是外國人居民證，也是工作許可證，更讓獲取人可以不受現有公司的束縛，找尋自己理想的工作。

許多科技製造業也在這次活動中表示，現在許多事物未來將會被人工智能取代，牽涉到光纖、AI、網路安全等許多不同層面；目前還有許多職缺，有興趣的同學可投遞履歷給他們，而不是透過層層繁瑣申請手續，也希望未來能有機會與同學們共事。

台積電的潔西卡(Jessica )在回答求職者詢問時指出，台積電在台灣及海外都積極設廠，美國最近在亞利桑納州就有新廠，所以不需到台灣也可以進行遠端上班，而台積電本身是個多元化的國際公司，所以需要的人才不僅與IT相關，各方面人才也都歡迎到他們的網站查閱職缺。

台積電 就業 加州大學

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