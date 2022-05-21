商務艙變經濟艙 老夫婦討回公道

預購機票無故遭到漲價的華倫夫妻。（ABC）

住在北加拉法葉（Lafayette）的華德夫婦去年9月預購了今年6月飛往義大利 的商務艙機票，還訂了當地的別墅以慶祝結婚40周年，但是就在準備出發之際，卻收到旅行社的通知，因為聯合航空（United Airlines）取消了這班飛機，因此他們只能以經濟艙前往義大利。

妻子凱倫（Karen Ward）認為，她們就是為了慶祝40周年才花了7600元買了商務艙，但現在卻要兩人坐經濟艙未免太過分，但是旅行社告知，如果堅持要坐商務艙得多付4000元。

覺得不合理至極的凱倫找上舊金山 的KGO-TV幫忙，幾經波折後華德夫婦終於贏回同樣價格的商務艙座位，還得到聯合航空的致歉。凱倫一改當初的穢氣心理，感謝大家的幫忙，才能讓結婚40周年之旅順利成行。

耙梳事情經過，華德夫婦去年購票時，油價尚未飆漲、缺工潮也還未成型，因此他們才能以相當低的價格買到來回票。但是自此之後，現在的票價已經漲了兩倍有餘，既然聯合航空因為成本問題取消航班，旅行社當然也不願把已經放進口袋的錢掏還給華德夫婦，最後才會變成同額但不同艙等的局面。

不過在媒體連繫聯合航空後，事情出現180度的大轉變。對於聯合航空來說，經濟艙換商務艙只是小事，但是他們原本不知情，但既然鬧到媒體都知道了，給華倫 夫婦商務艙也非難事，因此華倫夫婦的義大利周年之旅依然可以快樂成行。不過ABC也順便打個廣告，以後再碰到類似待遇，不妨聯絡舊金山灣區的7OYS客服專線。