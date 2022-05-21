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中國新政策 美飛中機票更難買

本報記者／洛杉磯報導
5月20日是中國駐美使館實施自美入境中國的檢驗新政策第一天，海外華人對新政喜憂參半。（中新社圖）
5月20日是中國駐美使館實施自美入境中國的檢驗新政策第一天，海外華人對新政喜憂參半。（中新社圖）

5月20日是中國駐美使館實施自美入境中國的檢驗新政策的第一天，新政策取消登機前七天核酸檢測，改為行前48小時的雙核酸檢測。歷時兩年多的中國入境防疫政策鬆動讓人欣慰，但另一方入境隔離和飛機航班熔斷和限流沒有變，無法從根本解決問題。機票業者認為，此舉最大受益人是得過新冠或沒有打中國國產疫苗的那些人，但也讓機票更一票難求。

機票業者嚴先生分析說，取消登機前七天核酸檢測讓旅客不用去目的地住七天，省下1000元左右的酒店錢。但是還是要從指定出發地直飛去中國，不能轉機，機票錢才是大頭。現在單程機票動輒7000元起步，且還沒有票。新政策讓那些本來回不去的人能回去了，只會加大需求，讓機票更加難買。 這對於有機票的人是好事，對那些觀望的人不是好事。

他說，雖然這是一個好的開始，但是要回到疫情前還要走很久，只要直飛、綠碼、航班限制、隔離等政策沒有改變，回中國之路依然很艱難。

對於新政策海外華人也有不同看法。有網友表示，公告裡重點是「動態調整」四個字， 這意味著隨時可以改變主意。取消七天核酸檢測是因為Omicron潛伏期短，所以不需要提前七天檢測。但是入境中國隔離政策沒有改變，21+7天起步，一不留神再升級到兩個月三個月，這種風險不會因為登機前的核酸檢測取消而減少半分，搞不好還增加了。他作為上海人，現在回去是受虐，他在美國都不戴口罩了，要回上海家裡蹲？

中國入境防疫政策5/20前後政策變化對比
中國入境防疫政策5/20前後政策變化對比

也有網友表示看到一絲希望，網友林先生說，這是自疫情以來第一次減要求，對計劃回國的人，能簡化一點點也好。希望機票簽證都能鬆綁，對於近期不得不回國的人是好消息，短期沒有必要回國的可以觀望。總歸是往好的方向發展。如果不取消七天檢測，對於飛紐約、西雅圖或加州的人來說，等於要飛到出發地住七天的酒店外加吃喝，成本和感染風險都大大增加。提前一兩天飛去出發地合理多了。隔離時間也縮短，北京還有幾個城市的政策現在是10+7，或是外地隔離14天就自由了。

昂貴的機票和漫長的隔離依然讓人望而卻步，華人程小姐說，兩年半沒回家，這麼貴的機票加28天隔離，看了看自己的錢包，想想還是算了。也有一些人有疑惑，擔心不知道執行起來什麼樣，尤其是中國隔離怎麼操作。

檢測 疫情 華人

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