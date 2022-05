競選主計長 饒影凡:移動資金 強化經濟

饒影凡(左)和先生合影,自掏腰包500萬競選加州主計長。(記者張宏╱攝影)

蒙特利公園 市議員饒影凡(Yvonne Yiu)競選加州 主計長(State Controller),19日在羅斯密市舉辦競選籌款晚會,在6月7日初選之前展開衝刺。她宣傳自己競選加州主計長的口號是「移動資金,強化經濟」(Move Money,Empower Economy),即利用資金流動轉手,推動消費,不靠印鈔票,利用科技創意去強化經濟,促進疫後恢復,並普及理財知識,縮小貧富鴻溝。

饒影凡表示,競選之初很多人不認識她,也較少有人背書。但如今她已籌款600萬元,在所有候選人中籌款最多,成為角逐主計長的一項重要資源。這筆經費中有500萬元是她自己的錢,如果用於投資 房產,將來可以留給子女。但是投資給自己,投資給加州的未來,不僅能增加個人品牌的價值,也能為加州帶來新的可能。財富的觀念不僅僅是地產,也可以是人,而且並不是每個人都有機會,花這麼多錢推廣和宣傳自己。

對於另一位華裔主計長候選人陳仁宜(Lanhee J. Chen),她表示,相比之下,自己有財務經驗。她是第一代香港移民,在語言和職業經歷都更有優勢;其次她是一名女性,如果最後兩人對決,她的優勢會更明顯。

加州財務透明度是她關注的問題,如果她能拿下初選,會開始組建一支有戰鬥力的團隊。因為她的大部分競選經費都是自己的錢,可以大展拳腳。饒影凡也呼籲大家記住她的中文名字饒影凡。

饒影凡15歲時父親去世,後隨母親移民來美,在洛杉磯加大 (UCLA) 獲經濟學學士學位,在Loyola Marymount大學獲得MBA學位。她通過賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 完成了認證監管與合規專業證書,成功進入金融行業,已經擁有逾25年的財務管理、顧問及證券法經驗。她在實現財務自由後選擇退休,並開始從政,當選蒙特利公園市議員,如今又奔向更大目標。