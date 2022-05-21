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Paxlovid治療新冠 癒後或再復發 仍極具傳染性

【洛杉磯訊】
Paxlovid療程過後還是極有可能復發。（unsplash截圖）
Paxlovid療程過後還是極有可能復發。（unsplash截圖）

近期發現抗新冠肺炎（COVID）藥物Paxlovid治療的病患，再度出現新冠症狀，快篩結果均呈陽性，專家呼籲民眾不能掉以輕心，需小心及避免傳染。

目前在各地發生許多復發案例，讓民眾不由恐慌，並向當局通報，這也引起衛生局及各大醫學院注意。

舊金山加州大學（UC San Francisco ）醫學系主任瓦赫特（Robert Wachter ）表示，目前尚不清楚Paxlovid療程過後的反彈機率有多高，但可以確定的是若再度復發，其症狀也是極具傳染性，復發的可能性不是為零，若是出現也請第一時間快篩，並採取相應措施避免擴大傳染。

而聯邦食品暨藥物管理局（FDA）一份聲明中表示，許多關於Paxlovid的臨床試驗數據，都是在Delta變種傳播率巔峰時期所收集，根據當時的數據顯示，僅有1%到2%的機率會重新復發，但復發的報告並不會改變科學家對Paxlovid的總體看法，數據顯示，在服用Paxlovid後死亡及住院率的風險，有效的降低89%。

白宮防疫統籌專員賈哈（Ashish Jha）指出，「如果每天有2萬人服用Paxlovid，即使只有2%，也意味著每天有400人出現反彈。」並說到白宮內部正針對此事嘗試解決，與衛生局進一步討埨，希望能獲取更多數據來進行近一步分析。但如果該藥物的治療目的是防範住院或是死亡，那效果還是十分卓越。

聖地牙哥加州大學發布的一份報告，分析了一名病患在從南非返美後，完成Paxlovid療程又復發的病例史。根據復發症狀的最大的可能性是「藥物劑量不足」。

根據哈佛醫學院傳染病專家薩克（Paul Sax ），近期在部落格文章中分享到的案例是，一名患者在藥物療程後如何迅速康復，一周後又迅速復發。儘管病患症狀並不如初期嚴重，患者還是十分擔心傳染機率的問題，但在一周內已痊癒，快篩也呈現陰性。

鑑於Paxlovid對於死亡率的有效降低，儘管有復發的可能性，許多病患還是會選擇藥物治療。瓦赫特表示，從目前狀況來看，似乎Paxlovid能在短期內有效降低病毒載量，並降低傳染性，但一切尚未得到證實。

美國頂級傳染病專家佛奇（ Anthony Fauci ）則表示，美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）在研究調查，是否Paxlovid的療程時間需要更長時間。

加州大學 醫學 白宮

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