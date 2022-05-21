競選估值官 潘傑夫:提高設備税起徵點協助小企業

潘傑夫（中）18日在鄭博仁（左一）和林恩成（右一）的陪同下，拜訪世界日報洛杉磯社長于趾琴（右二）。（記者李雪╱攝影）

洛杉磯 縣估值官（Assessor）潘傑夫（Jefferey Prang）18日在亞凱迪亞市市議員鄭博仁，和前核桃市議員林恩成陪同下，拜訪世界日報洛杉磯社，分享他的工作成果和未來任期計畫。他表示計畫幫助小商業主，提高設備税的起徵點，以減輕小業主負擔。

目前潘傑夫管理全美最大的地方財產評估機構，以及價值1.8萬億元的稅收稽徵清冊。他負責評估洛縣 所有的應稅資產，包括不動產與商業資產。

潘傑夫表示，民眾對估值官的職位誤解認為是收稅的，他笑說估值官不收稅也不決定稅率，甚至民眾收到的產業稅帳單上，都有不少費用與他的工作無關，例如當地政府向屋主收取的各類影響費、學校減緩費等。估值官只負責準確評估民眾持有的物業的價值，包括住宅、商業不動產，還是飛機、遊艇。

他表示，估值官的競選相比其他職務要困難不少，他需要花很多精力去向大眾普及這一職務是做什麼的。籌集競選款項也難，最多只能籌到40萬元，對全縣競選活動只是杯水車薪。不過好在有不少老朋友，在他競選時願意背書他。目前已有超過近40多位現任及卸任華裔民選官員聯名支持他，包括趙美心、劉雲平、江俊輝、馬世雲等，以及美洲同源會洛杉磯分部，美國華人 政治聯盟(IAPAC)的背書。

在位期間，他最自豪的是重建該部門整個電子系統。他2014年當選時，該部門還在用80年代的DOS電腦系統，許多土地畫分地圖都還是紙本的。他表示換系統不只是買電腦，通常政府會讓科技公司競標開發新系統，但也造成過多次因為換新系統而大規模出錯，例如有政府發錯帳單、工資等事件。因此他雇了甲骨文公司與員工合作開發，每開發一部分就投入使用一部分，這樣如果出現錯誤及時更正，員工也能很快學會新系統。

此外，他還新增該部門的招人和培訓項目。疫情後招人難，而且該部門培訓時間長，於是他與幾家社區大學合作，如果學生可以選修他指定的一些課程，畢業後就可進該部門工作。這樣讓社區大學分擔了培訓壓力，也幫到社區大學生就業。

估值官辦公室並常有一些民眾意想不到的問題需要處理。例如業主若是對估值有異議可以在線申訴，然後由洛縣處理申訴的委員會負責裁判，但這一功能就被人濫用。有法務公司專門替業主提交申訴，承諾若是得到重新估值才收取服務費，例如有一家公司某一天就提交4000份申訴。而估值官辦公室需要至少一個人手兩個小時的人力，去準備和應對每一個申訴，結算下來每年耗費大量人力時間。因此潘傑夫計畫未來向申訴者收取約45元的手續費用，以減少濫申訴者。

潘傑夫表示若當選，他有幾件計畫推動的事項。除了推動徵收申述的費用以外，還要繼續更新工作系統，推進徵召人才的項目。而恐怕華人小商家最關心的，是他計畫提高設備税的起徵點。他解釋，目前商家若擁有設備，價值超過5000元以上也會被徵收稅費。但實際上對於估值官來說，給設備估價也要耗費人力，而有時這些人力的費用可能高過最後能徵到的税。因此，他希望將設備税的起徵點提高到1萬元。這不僅為政府機關節省人力，也能幫助成千上萬的小商家，達成雙贏。