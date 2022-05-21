哈岡學區前教委郭志 再次參選

哈岡學區前教委郭志再次參選。（受訪人提供）

哈岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD）前華裔教委郭志（Gino Kwok）宣布參選學區第四選區教委，11月8日投票。郭志曾於2011年至2020年在哈岡學區任職教委，為出庭律師和法學教授。

郭志擔任學區教委期間，將加州大學 獲准的數學和科學教育項目，在學區推廣實施，為中心設立暑期數學課程，豐富學生學習內容，通過加州雙語教育協會擴展中文雙語沉浸式課程，還創建西班牙語、韓語沉浸式課程。擴展大學雙註冊課程，即高中生在高中學習大學水平課程，並為高中生升入大學奠定基礎，高中生可以獲得長達二年的學分，以便提前獲得學士學位。

郭志曾在擔任教委期間，兩次擔任教委會主席。在教委會第一任期內，他率先在學區歷史上，籌集4000萬元用於學區發展。任職教委期間，郭志還與洛杉磯縣前縣政委員Don Knabe合作，於2014年完成建設投資2120萬元的哈岡社區中心。

在郭志擔任教委會主席第二任期內，他推動總額1億4800萬元的公債項目，獲得絕大多數選民支持通過。其他貢獻還包括，為每個學生提供免費早餐，設立網上學區圖書館，提供符合資格學生免費PSAT和SAT考試。

他還積極幫助高中學生申請大學，舉辦「Mastering the UC Application」研討會，成為學區大學博覽會年度活動。在他任職期間有多名學生被各類高校錄取，包括加州大學九個校區、常春藤聯盟學校、南加大 、史丹福大學、加州理工大學及麻省理工學院等。同時郭志還是學區歷史上第一位當選加州學校董事會（CSBA）主席的教委。CSBA代表加州一千個學區，5000名學區教委和620萬名公立學校學生。

郭志出生於薩爾瓦多（El Salvador ），父母都是華人。他就讀哈岡學區從小學升入高中，後在南加州大學法學院畢業，擔任20餘年出庭律師。他和太太有一個女兒，也就讀哈岡學區。