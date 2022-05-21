華人喝早茶 再捐亞市警犬基金

亞凱迪亞警察基金會20日舉辦與警察喝早茶籌款活動，華人Lily Li（後排左三）多年來一直慷慨為亞市警局捐款建立良好關係。（記者張宏／攝影）

亞市華人 回饋社區，捐款警局獻愛心。亞凱迪亞（Arcadia）警察 基金會20日舉辦與警察喝早茶籌款會，現場近200位支持者大多數是華人，紛紛慷慨解囊為亞市警局募得三萬多元，用於警犬等各種項目。

現場匯集來自各個行業的亞市居民和商家，大家紛紛捐款回饋社區，百元、千元、萬元不等。亞市華人Lily Li多年來一直積極為亞市警局捐款，她也多次資助警局警犬支出，這次又慷慨解囊為警察協會捐贈。

亞市警察基金會募款會，（左起）張奔、戴守真和警察基金會會長Tim Zoe。（記者張宏／攝影）

華裔副市長鄭博仁表示，感謝大家的慷慨和熱心，現場那麼多華人願意為社區出力，讓他覺得非常驕傲。很多城市沒有警犬，警犬是亞市華人居民為城市帶來的福利，很感謝華人能主動幫助城市。亞市的稅收有限，並不能滿足市府所有的需要，尤其是警力方面。警察基金會舉辦這次活動，目的就是希望能募集款項，用於警局飼養和訓練警犬等費用，這些都是為了保障城市居民的居家和財物安全，可謂是取之於民用之於民。

亞市華裔市議員戴守真表示，基金會籌款活動因為疫情 一度停擺，這次重新啟動，募得款項三萬多元，遠遠超過疫情前，亞市警局有兩隻警犬，每年開銷1萬8000元，感謝大家捐贈。 警犬使用率頗高，很多時候用於找人和尋找毒品，使警局如虎添翼。一隻警犬一般至少服役十年，亞市的華人愛心捐贈，展現華人對這社區，不僅分享還有給予。

亞市學區教委候選人張奔（Ben Zhang)也是警察基金會理事，他表示，亞市安全是每個市民最關注的議題，在競選學區教委之前他就在警察基金會工作，這裡每個人都是義工，義務幫助警局募款。