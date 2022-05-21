租客險喪火場 控Airbnb失責

加州大火讓外州旅客險些逃生不及。（Ｕnsplash示意圖）

一戶在加州 短暫停留旅遊的家庭，險些命喪山林大火，疑因愛彼迎（Airbnb）並未提供適當的警告及逃生指南。

在2018年的加州大火中，一戶差點命喪火海的家庭表示，愛彼迎完全沒有提供任何適當的警告或逃生指南，直至租屋處的房東 來電聯繫時，才發現火海正朝他們飛速前進，事後大火完全燒毀那棟位於穆赫蘭（Mulholland）公路的房子。

租客拉特利奇（Becca Rutledge）談到那場火災時表示，入住前沒有考慮到這一點，不知道該物業位於高危險野火區，事發當時也不清楚如何在屋內以最短的時間撤離。

根據洛杉磯時報分析，在加州許多出租的愛彼迎房源，超過2萬3000個位於高危險野火區之中，而有超過16%位 在洛縣 房源，同樣位於火災危險區，這些總共佔了該公司約20%的短期租約。但愛彼迎在客人預訂時，不會提供任何相關警告或疏散信息，而一些客戶認為，該公司的退款政策是罪魁禍首之一。

2021年，愛德華茲（Jeremy Amade Hill Edwards）租的房距離約50哩的Cosumnes 河域，發生卡爾多大火（Caldor Fire），因此愛德華茲在出發前幾天，聯繫愛彼迎要求退款，但被告知他們為預訂小屋支付的2432元將不會退還。

對此，愛彼迎發言人富斯科（Liz DeBold Fusco）表示，太浩湖地區出租物業所在區域不符合公司政策的退款條件，公司的制定標準是採用第三方承包商來決定退款資格，但不會詳細說明這些區域是如何定義。

富斯科並說，愛彼迎鼓勵出租方思考及實踐成為負責任的房東，包括配備有效的煙霧報警器來維護消防安全，滿足所在地區的政府安全指南和規定。愛彼迎會在適當時機，向可能受影響的房東和客人發送緊急通知，讓他們向當地政府機構尋求幫助。

許多旅遊地區為了應對短期租賃，諸如愛彼迎等網站，制定相關條例，像是太浩湖地區及普萊瑟縣（Placer County），在2020年秋季規定短期租賃經營者，必須在現場張貼疏散地圖，及一張傳單，通知客人住在火災高風險地區，並告訴他們如何登錄緊急通報。而每三年也必須根據城鎮或消防區的要求，對出租房屋進行一次消防安全檢查。

制定這些規則不但提高安全性，也希望避免像是伍爾西大火（Woolsey Fire）期間，在海岸公路上交通堵塞數小時的混亂疏散再次發生。