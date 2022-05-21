我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

租客險喪火場 控Airbnb失責

【洛杉磯訊】
加州大火讓外州旅客險些逃生不及。（Ｕnsplash示意圖）
加州大火讓外州旅客險些逃生不及。（Ｕnsplash示意圖）

一戶在加州短暫停留旅遊的家庭，險些命喪山林大火，疑因愛彼迎（Airbnb）並未提供適當的警告及逃生指南。

在2018年的加州大火中，一戶差點命喪火海的家庭表示，愛彼迎完全沒有提供任何適當的警告或逃生指南，直至租屋處的房東來電聯繫時，才發現火海正朝他們飛速前進，事後大火完全燒毀那棟位於穆赫蘭（Mulholland）公路的房子。

租客拉特利奇（Becca Rutledge）談到那場火災時表示，入住前沒有考慮到這一點，不知道該物業位於高危險野火區，事發當時也不清楚如何在屋內以最短的時間撤離。

根據洛杉磯時報分析，在加州許多出租的愛彼迎房源，超過2萬3000個位於高危險野火區之中，而有超過16%位　在洛縣房源，同樣位於火災危險區，這些總共佔了該公司約20%的短期租約。但愛彼迎在客人預訂時，不會提供任何相關警告或疏散信息，而一些客戶認為，該公司的退款政策是罪魁禍首之一。

2021年，愛德華茲（Jeremy Amade Hill Edwards）租的房距離約50哩的Cosumnes 河域，發生卡爾多大火（Caldor Fire），因此愛德華茲在出發前幾天，聯繫愛彼迎要求退款，但被告知他們為預訂小屋支付的2432元將不會退還。

對此，愛彼迎發言人富斯科（Liz DeBold Fusco）表示，太浩湖地區出租物業所在區域不符合公司政策的退款條件，公司的制定標準是採用第三方承包商來決定退款資格，但不會詳細說明這些區域是如何定義。

富斯科並說，愛彼迎鼓勵出租方思考及實踐成為負責任的房東，包括配備有效的煙霧報警器來維護消防安全，滿足所在地區的政府安全指南和規定。愛彼迎會在適當時機，向可能受影響的房東和客人發送緊急通知，讓他們向當地政府機構尋求幫助。

許多旅遊地區為了應對短期租賃，諸如愛彼迎等網站，制定相關條例，像是太浩湖地區及普萊瑟縣（Placer County），在2020年秋季規定短期租賃經營者，必須在現場張貼疏散地圖，及一張傳單，通知客人住在火災高風險地區，並告訴他們如何登錄緊急通報。而每三年也必須根據城鎮或消防區的要求，對出租房屋進行一次消防安全檢查。

制定這些規則不但提高安全性，也希望避免像是伍爾西大火（Woolsey Fire）期間，在海岸公路上交通堵塞數小時的混亂疏散再次發生。

加州 房東 洛縣

上一則

聯邦疫情補助7/15終止 加州兒童醫保法正反拉鋸

下一則

Paxlovid治療新冠 癒後或再復發 仍極具傳染性

延伸閱讀

首位90後國會議員考索恩大起大落 連串醜聞被選民拋棄

首位90後國會議員考索恩大起大落 連串醜聞被選民拋棄
美國史上首位90後國會議員 考索恩從政生涯大起大落

美國史上首位90後國會議員 考索恩從政生涯大起大落
初選快報／北卡共和黨激戰 挺川眾議員考索恩敗選

初選快報／北卡共和黨激戰 挺川眾議員考索恩敗選
加州、德州、佛州 未來30年野火風險高 危及全國近8000萬棟房產

加州、德州、佛州 未來30年野火風險高 危及全國近8000萬棟房產
最新研究：未來30年野火風險最高為加州、德州、佛州

最新研究：未來30年野火風險最高為加州、德州、佛州
路州撤提案 墮胎女性不再負謀殺刑責

路州撤提案 墮胎女性不再負謀殺刑責

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認