洛縣警局掃蕩羚羊谷非法大麻 銷毀1.5萬磅

洛縣警員在羚羊谷搜查非法大麻種植點。（LASD）

洛杉磯縣警局 、加州 國民兵反毒品 專案組和加州漁獵局於5月17日(周二)凌晨，聯手在羚羊谷（Antelope Valley）取締多個非法大麻 種植點，逮捕107人，查獲約10萬1090株大麻植物，沒收53枝槍械，銷毀1萬4980磅收成大麻。

洛縣警局毒品調查員與加州國民兵反毒品專案組進行空中偵察，在羚羊谷地區確定了350 個戶外大麻種植地點，少於去年發現的750個大麻種植地點，原因是警方增強了在羚羊谷執法力度。縣警大麻根除隊 (Marijuana Eradication Team)調查員在80%已確定的種植地點執行搜查令，預計到2022年秋季末，可將該地區的大麻種植點100%根除。

洛杉磯縣警長維拉紐瓦（左）檢視收繳的非法槍枝。（LASD）

警方指出，這些大麻種植點大多數都與墨西哥販毒集團卡特爾（Cartels）、亞裔犯罪組織和其他犯罪集團有關。大麻非法種植地威脅著社區、環境和野生動物的安全，未經許可開掘水井澆灌非法植物，將會影響地下含水層。

縣警長維拉紐瓦說，我們已經確定了在羚羊谷造成的危害。盆地下游的非法大麻藥房是極端暴力事件的根源，包括正在處理的搶劫案和謀殺案，這些案件都與非法藥房的現金交易有關。事實上，非法大麻藥房的數量以50 比1遠超合法藥房，人們可以認識到問題的嚴重程度。

選區涵蓋羚羊谷的加州第 36 區眾議員拉基（Tom Lackey）說，任何從事非法種植業的人必須明白，政府政法部門通力合作，一路追蹤。非法大麻產品不允許出現在社區的街道上。非法種植大麻後果嚴重，損害了當地社區，偷取了地下水源，污染了土地。

警方鼓勵公眾使用該電郵[email protected]報案，幫助警方在2022年秋季之前根除大麻種植基地。