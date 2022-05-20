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台灣人公共事務會：追究教會槍擊案後果

【洛杉磯訊】

橙縣台灣人教會槍擊事件繼續發酵。台灣人公共事務會（FAPA）全美主席簡明子（Minze Chien）19日發表請願書，請求民眾向當地的國會議員發送電子郵件，追究5月15日拉古納伍茲槍擊案後果。

該請願書表示，自從5月15日（星期日）在加州拉古納伍茲的台灣長老教會發生可怕的槍擊事件以來，台灣人社區一直感到不安。

請願書表示，槍擊案槍手周文偉隸屬於「中國和平統一促進會」（NACPU），這是一個由中國控制的組織，該組織推動中國吞併台灣，同時煽動對台灣人民和親台灣支持者的仇恨。

台灣人公共事務會呼籲民眾向當地民選官員發送請願書，要求他們敦促聯邦調查局將「中國和平統一促進會」列為國內恐怖組織，並調查其作為外國代理人實施暴力和宣傳的行為。

台灣人公共事務會認為，美國國務院要求中華人民共和國對其外國使團和代理人的恐怖行為承擔責任是很重要的。

請願書最後呼籲國會議員更多關注一個事實，即台灣美國公民僅僅因為他們的身份和政治信仰而成為攻擊目標，因個人激進而引發恐怖行動。

請願書呼籲民眾訪問台灣人公共事務會網站，向自己所居住地區的國會議員發送請願信，敦促他們對上述事件採取行動，防止類似惡性事件再次發生。

槍擊 國務院 加州

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