縣委蘇麗絲競選連任 華人籌5萬

華人社區18日舉辦籌款會，支持洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲競選第三任。圖為共同主辦人為蘇麗絲（前中）站臺。（記者楊青／攝影）

南加州華人 僑社18日為洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）籌款，支持她競選連任，當晚籌款約5萬元。

伍國慶、方樹強、林達堅等華裔民選官員，和張素久、鹿強、方孝偉、周德昭等南加州數十個僑團負責人和代表，出席當晚籌款會。活動發起人、南加州華人社團聯合會榮譽主席鹿強表示，在選區重劃之後，蘇麗絲負責的洛縣第一區包括聖蓋博谷華人聚居的廣大地區，從蒙特利公園、阿罕布拉、聖蓋博到東區的羅蘭岡、哈岡、核桃和鑽石吧等，爭取蘇麗絲對華人社區的支持非常重要。

而多年來的情況顯示，蘇麗絲公平公正，對華人社區的幫助，包括今年的反歧視亞裔不遺餘力。鹿強夫婦的中餐館上海灘捐助了當天籌款晚會的所有十桌餐飲。

伍國慶表示，蘇麗絲是華人大家庭的一員，想競選最後一次連任，希望在6月7日初選得到超過50%+1的選票，這樣11月就不用再籌款。

蘇麗絲感謝華人社區的支持，「我的心和你們在一起」。她表示，自己同樣來自移民家庭 ，她的父母也同樣辛苦移民來美，為了自由的生活和孩子的教育以及爭取更多機會努力一生，她為同樣的價值觀不懈奮鬥。

蘇麗絲表示，她瞭解亞裔移民的挑戰，對新移民受到的歧視感同身受。她說，世界上沒有白得的午餐，任何事情都要去努力和爭取。她希望得到華人社區的幫助，6月7月旗開得勝。

蘇麗絲面臨四名挑戰者，包括51歲的拉朋地市議員David E. Argudo、阿蘇薩43歲的洛杉磯縣警察局警官Brian Smith、波莫納45歲的瑜伽教練Kevin Dalton、西柯汶那47歲女商人Tammy Solis。