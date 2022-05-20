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朱立倫6月10日訪洛 為國民黨駐美辦事處揭牌

記者張庭瑜/蒙特利公園市報導
民眾與代表們高喊「國民黨加油」。（記者／張庭瑜攝影）
民眾與代表們高喊「國民黨加油」。（記者／張庭瑜攝影）

中國國民黨主席朱立倫、副主席夏立言，該黨駐美代表陳以言及副代表黃裕鈞，將於6月10日出訪美國，拜訪美方政要，同時也為國民黨駐美辦事處揭牌。

黃裕鈞日前(18日)先抵洛杉磯，許多僑胞和黨員在餐會中熱情迎接。

據了解，國民黨在政黨輪替後，美國辦事處也隨即取消，直至今年駐美辦事處重新於華府成立，並由黨內國際事務副主任黃裕鈞擔任副代表。年僅36歲的他，獲得約翰霍普金斯大學碩士及維吉尼亞大學學士，對國際關係有相當了解。他表示朱立倫來訪，希望穩固台美關係，加強交流，也希望能與當地僑胞們有更多交流，聽取大家意見。

國民黨駐美副代表黃裕鈞(中)，右為高啟正。（記者／張庭瑜攝影）
國民黨駐美副代表黃裕鈞(中)，右為高啟正。（記者／張庭瑜攝影）

針對日前發生在南橙縣台灣人教會的槍擊血案，黃裕鈞指出，該案經由警方查證，兇嫌周文偉為個人行為，國民黨向來反對任何暴力行為，並譴責暴力行為。

國民黨美西南支部中評委高啟正在席間指出，朱立倫帶領的代表團，將走訪洛杉磯、紐約、舊金山、華府特區等地，及向僑胞們致意及交流意見。朱立倫走訪洛杉磯的行程，估計約在洛縣停留三小時左右，他將在下午約5時時抵達蒙特利公園市舉行記者會，隨後在同地舉辦餐會與僑胞交流，在晚間8時半左右前往機場準備返台。

高啟正也說到，與僑胞交流的餐會及國民黨選擇在美再度重設辦事處，也是希望凝聚海外僑胞的向心力及團結力，也想與大家交流彼此理念，讓未來台灣的候選人能與大家在選舉前見面。

當天出席餐會人士，還有羅省中華會館主席鄺松齡、前主席梁永泰、越柬寮代表羅明、韓華代表遲景林、加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐等。

林媽媽表達對國民黨的熱愛。（記者／張庭瑜攝影）
林媽媽表達對國民黨的熱愛。（記者／張庭瑜攝影）

國民黨 洛杉磯 華府特區

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