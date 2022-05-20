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洛學區入學人 9年內恐減30%

編譯組／綜合報導
洛學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho，左）表示，未來九年洛學區學生人數可能再減少13萬人。(洛杉磯聯合學區網頁)
洛學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho，左）表示，未來九年洛學區學生人數可能再減少13萬人。(洛杉磯聯合學區網頁)

洛杉磯聯合學區（LAUSD）正面臨多重挑戰，除了學生人數已經由21年前的高峰74萬人，一路跌到43萬人，未來九年，還可能再以每年減少3.6%的速度，至30萬人，也就是九年內學生人數將減少13萬。隨之而來的是，依照學生人數分配的聯邦與加州補助款減少，讓該學區難以再招新人並兼顧退休教員。

雖然加州今年度稅收大增，使每個學生的教育經費可望達到2萬2850元，但這筆經費可遇而不可求，更何況美國經濟未來很可能進入衰退期，因此整體的教育經費可能越來越少。

洛杉磯聯合學區本周召開的教委會上，上述問題都有人提出，但是目前仍無解答。學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）強調，學生人數越少，聯邦與加州補助就會越少，同時加州稅收大增恐非常態，隨著新冠疫情而來的單次補貼也將告罄，加上教師工會希望加薪20%的要求，學區財政負擔只會越來越重，完美風暴正要來臨。

加州在疫情後，總人口數不斷下滑，一方面是新移民人數減少，不少居民遷往外州，再加上新冠病故的人數。

同樣的情況也反映在各學區的入學人數上。洛學區學生減少的趨勢，因為疫情而更加劇烈，雖然疫情初期是因為很多家長不願意讓小孩整天盯著螢幕上課，但恢復到校後註冊學生人數也未見回升。另一個原因是，數目越來越多的私立學校也在搶人，更讓公立學校的學生年年減少，私立學校的競爭還包括教師。洛杉磯聯合學區除了要負擔退休教職員的福利與醫保，還要想辦法加薪以爭取新任教師，但近年來的經費，讓學區與私校的差別明顯居於弱勢。

因為加州今年的歲收可望大增，洛杉磯聯合學區今年以來已經多收了加州6000萬元補助，加上前一年度的結餘達14億元，因此教師工會要求加薪的聲量也越來越大，而且不只是教師未來兩年要加薪20%，高等、輔導等課程也要求2000元的額外經貼，包括在工會內的校內護理師也要求加薪2萬元。工會執行理事Jeff Good說，學區總是低估歲收，高估開銷，之前的承諾無法兌現，都是因為學區的誤判，但是大家都得過活，逼學區也是不得已的。

只是，今年度稅收超徵恐非常態，加州議會獨立立法預算分析處（Legislative Analyst's Office）從萬個可能局勢中分析出結果，其中高達95%的結果，都是未來年度歲收都將減少，因此期待加州政府多給洛杉磯學區經費不太可能，更何況雖然學區今年新增了不少教職員，但50億元經費都是來自新冠的單次補貼，未來出現天上掉下來鈔票的機會非常低。

學區 加州 洛杉磯

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