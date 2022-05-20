洛城新語╱貿易戰 美國要向中國認輸？

一邊是已經深跌至熊市底部的那斯達克綜合指數，一邊是遲遲未見好轉的通貨膨脹；聯準會用升息縮表因應物價上漲的策略，非但沒有收到理想效果，反而讓美股等資產極大承壓。財長葉倫此時敦促拜登取消對中國關稅 ，雖然看似在貿易戰中認輸，但此舉有利美國，暫時低頭又何妨。

美國經濟現狀，本報2月10日社論「聯準會要升息，謹慎因應陣痛期」早有預言；通膨的主要原因，在於供給緊縮，而非救濟疫情 所增發的貨幣。逆轉貨幣政策，不會起到立竿見影的控制物價效果。因為利率提高，不會讓原油增產、無法讓貨車司機變多，對芯片的產能也幾乎沒有幫助。

既然解決物價高漲的根本，在於供給；財長葉倫的主張，就有吹糠見米之效。前總統川普 ，2018年與中國開打貿易戰，並對數千億美元的中國貨物徵收懲罰關稅。川普此舉，主要為逆轉美中貿易逆差；在2019年，也的確取得一定成果；不過隨著2020年新冠疫情在全球蔓延，維持川普時期政策，未免會「殺敵800自損1000」。

以上俗語的數字並沒有寫反，因為繼續向中國徵收懲罰關稅，美國的損失同比中國更大。美國商務部公佈的數字顯示，受到新冠疫情影響，美國2021年的貿易赤字超越1兆元，為歷史之最；同比2020年，增加約18.4%。主要因為美國居民對玩具、衣服及電腦等產品的需求猛增，而這些產品的主要產地之一就是中國。

受此影響，美國對華貿易逆差增長14.5%至3553億美元，佔美國貿易逆差總量的三成以上。因為短期內無法找到相同體量的替代國家或地區，加註在中國商品身上的關稅，誠如葉倫所述，會對美國消費者與企業，造成更大的傷害。

而反觀中國，其出口行業在過去兩年飛速增長，好像一點也沒受到關稅的影響。儘管中國2022年4月的出口增長速度從之前的14.7%驟降至3.9%，但主要原因在於中國政府堅持執行的清零政策與上海等主要進出口城市封城抗疫。美國乃至全球對中國製造的需求，並沒有降低。

考慮到中國在執行與美國的貿易協定上，向來是出工不出力。彼得森國際經濟研究所統計顯示，截至2021年11月，中國進口美國商品的達標率僅為62%。美國亞太區副貿易代表Sarah Bianchi在今年2月的一個論壇上，就曾批評中國沒有履行承諾。

既然貿易協定已經達不到減少美中貿易逆差的戰略作用，就更沒有理由讓美國消費者受苦。彼得森國際經濟研究所預估，降低中國關稅，可讓通貨膨脹率減少1.3個百分點，即每戶797元。面對實打實的真金白銀，政府在貿易戰中投降又何妨。