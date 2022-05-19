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人與事／喬欣 年過6旬才變身音樂家

記者啟鉻／洛杉磯報導
年過六旬才重拾音樂才能的華人音樂家喬欣。（記者啟鉻／攝影）
年過六旬才重拾音樂才能的華人音樂家喬欣。（記者啟鉻／攝影）

在新冠肺炎疫情發生後，南加華人音樂家喬欣（James Chiao）創辦、組建網上雲欣華人合唱團，將每位成員的獨立演唱，利用數位編輯合成一個百人合唱團集體演唱，豐富了北美及各地華人疫情中的娛樂生活。目前，他正準備將創作的歌劇「Tenor By Night」搬上螢屏，讓所有觀眾都能欣賞到華人原創百老匯歌劇。

喬欣說，他並非從一開始就從事音樂。他雖有音樂天賦，但最早考入廣州外語學院專業是英語，太太李莉是大學同學。後在1980年代留學美國，學習商業和電腦科學。在一些大公司工作，從事電腦程序師多年後，他在90年代開始創建服裝人體模特兒設計和製造公司。退休後，在他年逾六旬時，進入加州藝術學院音樂系深造，獲得碩士學位。他笑說喜歡不斷挑戰自己，銳意創新。

音樂家喬欣是位喜歡創意的音樂人。2022年4月間，他與太太到新墨西哥州旅遊，住在土著居民窯洞裡。由於這裡很像中國陝北窯洞，有窗花、有木樑，他靈機一閃，於是與太太在土著人窯洞裡，演唱起中國歌劇「白毛女」中著名唱段「北風吹」。兩人還將演唱過程錄製視頻，放到網上，引起大家圍觀欣賞。網友說，在異國他鄉，印第安人窯洞裡刮起中國民族風，很有創意。

喬欣來自中國廣州音樂世家，父親喬飛是中國著名作曲家、指揮家、哥哥喬平是男高音歌唱家，其他家庭成員也多從事和喜歡音樂。他與父親、哥哥曾在2008年為迎接北京奧運會，在北京音樂廳舉辦主題是「我的太陽」喬家父子三大男高音音樂會，大獲成功。這場音樂會主辦單位包括中國國家體育總局水上運動管理中心、中國音樂家協會表演藝術委員會、廣東省音樂家協會。2016年10月在廣州大劇院舉辦「月光光」 喬飛作品音樂會，「喬這一家子」包括喬平、喬欣、蘇家芳、李莉、喬樂、喬震、喬揚，可說喬氏一家人都參加演出。

他集演奏、作曲、作詞、配樂、數位編輯於一身，創作了英文百老匯歌劇「Tenor by Night」。這部歌劇是喬欣根據自身經歷，貫穿家庭、魔術、人體模特、舞蹈、歌劇詠嘆調，整個情節詼諧有趣。他希望早日將這部原創歌劇搬上螢屏，讓華人故事進入主流，登上紐約百老匯舞台。

歌劇 華人 百老匯

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