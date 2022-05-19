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疫情緩娛樂興 羅大佑6/4巴沙迪那開唱

記者張宏／洛杉磯報導
台灣創作人歌手羅大佑帶著安可曲來美國巡演，6月4日將在巴沙迪那會展中心（Pasadena Civic Center）開唱。（官網圖片）
台灣創作人歌手羅大佑帶著安可曲來美國巡演，6月4日將在巴沙迪那會展中心（Pasadena Civic Center）開唱。（官網圖片）

疫情趨緩，娛樂業復甦。台灣創作人歌手羅大佑帶著安可曲來美國巡演，今年6月4日將在巴沙迪那會展中心（Pasadena Civic Center）開唱，不少華人樂迷聞訊非常興奮。

這次巡演的契機是羅大佑在2月22日推出新專輯「安可曲」，專輯採用黑膠形式，全曲目選自羅大佑超越半世紀的生命經歷，是一張充滿撫慰與祝福的專輯。他用新的方式演繹經典歌曲，光是一曲「永遠的微笑」，就投入24人編制的弦樂合奏；「綠島小夜曲」特別加入當地採樣的海浪聲，將人、土地、音樂的接合細細描繪出來，「安可曲」唱的不只是音樂，更是大地的聲音。

美國巡演地點包括內華達和加州等地，包括華人聚集的巴沙迪那會展中心，票價從68元到128元不等，且加上網上售票的手續費每張票百元左右。華人林小姐說，她多年前在上海看過羅大佑的演唱會，如今能在美國再相見，令人感慨。羅大佑的歌曲伴隨著她青春的記憶，如今他也是60多歲的歌手，這樣現場的機會並不多。

目前網站上的票，前排正中好位置已售罄，只有少量側面的後面的座位。華人William表示，他聽到消息一早就下手買到好座位，他多年聽羅大佑的歌，幾乎每首歌都會唱，但是第一次聽現場很期待。經過歲月歌手唱歌會更有感染力，到時和朋友一起現場懷舊和卡拉OK。

在華人區的書局吳興記也有票出售，當初票還沒到就已有人來預訂。在書局買票沒有手續費，且都是華人尤其台灣人居多，多數都是四五十歲。每人至少買兩、三張，還有人團購五、六張。因為疫情很多人都沒有機會看演出，如今疫情趨緩大家都迫切想觀看演出。

演唱會6月4日，地點Pasadena Civic Center（300 E Green St., Pasadena 91101）。

華人 疫情 加州

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