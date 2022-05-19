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涉排放致癌物質 弗農市殺菌劑工廠擬關停

洛杉磯訊
洛杉磯縣縣政委員韓珍妮，要求弗農市生產殺菌劑的企業停止作業。（洛縣政府）
洛杉磯縣縣政委員韓珍妮，要求弗農市生產殺菌劑的企業停止作業。（洛縣政府）

洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）17日致信南海岸空氣品質管理局（SCAQMD），敦促他們要求洛杉磯縣弗農市（Vernon）生產殺菌劑的工廠設施，立即停止所有環氧乙烷排放（ethylene oxide-emitting）操作，直到符合空氣品質標準和品質法規。

今年5月5日，SCAQMD發布關於高水平環氧乙烷，「可能影響殺菌劑生產設施附近的公共健康和安全」的65號提案通知。環氧乙烷是一種已知的致癌物質，人體長期接觸會導致大腦和神經系統損害，洛杉磯縣公衛生局同時要求對該設施進行消毒。

測試顯示，弗農市該地區自4月下旬以來，環氧乙烷水平一直升高，但洛縣公衛局不知道在測試開始之前，這些排放量已經升高了多長時間。當地一些居民離這個設施只有500呎左右。公衛局表示，這個社區已經遭受了化學物火災造成鉛鎂等金屬排放嚴重超標，加上附近高速公路和其他工業設施的污染積累，對周圍空氣影響極大。

目前洛縣政府正要求SCAQMD推出更強的社區空氣監測計畫。同時，在這些調查進行期間，寧願工廠停產，也不能拿居民的健康和安全冒險。

洛杉磯 洛縣 致癌

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