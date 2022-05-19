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加州企業須有女董事 洛縣高院裁定違憲

編譯組／綜合報導
支持SB 826法案的Betsy Berkhemer-Credaire，她是倡議團體50/50 Women on Boards的執行長。（美聯社）
支持SB 826法案的Betsy Berkhemer-Credaire，她是倡議團體50/50 Women on Boards的執行長。（美聯社）

加州前任州長布朗2018年簽署生效的SB 826法案，要求主要營運在加州的私人企業，其董事會必須有一定比例的女性成員。不過在保守派法律團體提起異議後，洛杉磯縣高等法院上周裁定，指出該法形同允許加州政府得以性別為依據，強制民間企業分配董事席次。

值得注意的是，洛縣高院最近似乎趨向於，認定依比例分配席次違反憲法平等原則。稍早的判決裁定，不得強制民間企業分配董事席次給少數團體，包括LGBTQ。兩案的提告者皆為Judicial Watch。

SB 826案的承審法官為Maureen Duffy-Lewis，她認定，加州政府不能以性別為判斷基準，要求民間企業的董事會必須有特定比例的女性成員，此舉無益於經濟發展、女性權益、民眾福祉。她還表示，加州議會顯然無意修改SB 826，加州政府也提不出違法事證，因此只好裁定該法違憲。

簽署SB 826法案的加州前任州長布朗。（美聯社）
簽署SB 826法案的加州前任州長布朗。（美聯社）

前任州長布朗簽署SB 826法案後，當時的州務卿帕迪拉（Alex Padilla）曾發信，質疑該法恐怕窒礙難行，要求違規企業繳納10萬元至30萬元的罰鍰，恐怕會讓州務卿陷入兩難局面。不過，州務卿官署負責商業計畫的專員Betsy Bogart在庭審時表示，SB 826簽署四年後，目前還是無牙老虎，沒有開出任何一張罰單。

提案人之一的現任參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）認為，只有更多女性進入董事會，才能確保企業決策的穩健。另一提案人傑克森（Hannah-Beth Jackson）已經卸任，但她質疑法官Maureen Duffy-Lewis的立場偏頗，一開始就有定見，最後裁定當然不利SB 826。加州政府目前還未決定是否上訴。

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