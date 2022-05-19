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弒母犯在獄中操盤 詐領200萬元失業金

編譯組／綜合報導
聯邦檢察官破獲200萬元失業保險金詐騙案，圖為加州就業發展局辦公室。（美聯社）
聯邦檢察官破獲200萬元失業保險金詐騙案，圖為加州就業發展局辦公室。（美聯社）

加州中區聯邦檢察署17日宣布，偵破詐領200萬元加州失業保險金的集團，首謀是一名正在州立監獄服無期徒刑的女囚犯，她早年親手殺害母親。雖然在監獄內服刑，但仍神通廣大，勾串同夥裡應外合，騙取大筆納稅人的血汗錢。

因一級謀殺終生監禁不得假釋的37歲Natalie Le DeMola，與32歲的Carleisha Neosha Plummer合謀，夥同其他11人，聯手詐騙失業給付，金融詐騙一罪如果成立，將在聯邦監獄服刑30年，遑論其他70多項控罪。但主謀早已被判無期徒刑，再多服刑30年也毫無差別。

本案只是加州失業救濟金超大詐騙案的冰山一角，當局估計，加州政府至少被騙走200億元，而許多涉案主謀是正被關在監獄裡的囚犯，除了Natalie Le DeMola之外，還有些是在死囚牢房裡犯人，竟然也能出手詐騙。這是歷來加州金額最大的詐騙案。

13名嫌犯中，五人已經就逮，其他仍在逃亡，Carleisha Neosha Plummer 2020年7月假釋出獄，但17日又被逮捕。150件犯罪行為中包括非法取得個人資料，驚人的是部分個資，據信取自一名州立監獄雇員。檢方指出，集團在2020年下半年利用不法取得的個資，包括正在州立監獄服刑的囚犯，詐領新冠疫情相關的失業補助金。

詐騙集團盜取包括真實姓名、出生日期與社會安全碼等個人資料，詐領加州就業發展局（EDD）的失業保險金。被竊資料中甚至還包括原本沒有請領資格的個人，如其實有工作、已退休或正在坐牢。歹徒利用線上管道申請，一旦核准，就會自南加各地的ATM提領款項。

還在坐牢的首謀Natalie Le DeMola 16歲時，因謀殺母親而被判終生監禁。她與當時17歲的男友Terry Lee Bell，夥同朋友一起殺害媽媽，因為她反對女兒與男友交往。因為這三人的手法相當凶殘，因此兩人都被判一級謀殺，終生監禁且不得假釋，協助犯則被判25年有期徒刑。

詐騙集團 加州 監獄

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