華人生活回歸常態 口罩最好仍別摘

華人超市的營業員、顧客戴口罩的居多（記者邵敏╱攝影）

新冠疫情 還沒有完全結束，但南加洛杉磯縣的很多人似乎都已回歸正常生活，人們摘下口罩 ，在擁擠的人群中、校園內、遊樂場裡自由交流，其中也包括很多華人。但專家建議，近來疫情有所升溫，民眾不要放鬆防疫措施，接種疫苗、戴口罩、保持社交距離等，依然是最有效的保護自己免受感染的方式。

洛縣哈仙達岡（Hacienda Heights）的華人媽媽Susan表示，早在兩個月前，他們一家就已經摘下口罩，回到疫情前的正常生活，「我現在去商場、辦公室都不再戴口罩，身邊的大部份朋友、同事也不戴。」Susan有兩個孩子，都在哈仙達岡的小學就讀，學校早已取消口罩令，因此孩子們也選擇不再戴口罩。

今年初，Susan全家感染新冠病毒，所幸都是輕症，休息幾天很快痊癒。 Susan表示，自那以後，一家人逐漸放鬆各種防疫措施，「我們現在的生活和疫情前沒有什麼區別，經常和朋友聚會，帶孩子去遊樂場、餐廳，都快忘記戴口罩這件事了。」

像Susan一樣在公共場所摘下口罩的華人如今並不少見，華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的Eisenhower公園，一眼望去，很少還有再戴口罩的人。同樣的地方，大概一兩個月前，當時還有不少華人堅持戴口罩。亞市居民Jane每天下午都會帶孩子來公園玩，「幾周前我們還戴，那時發現除華人外，老美早就不戴了，身邊越來越多的人摘下口罩，感覺自己戴著有點怪。」

Jane說，最終讓她決定摘下口罩的主要原因是，孩子多次抱怨，同學都已不戴口罩上學，他不願與眾不同，「我開始還堅持讓孩子在學校戴，但每天早上送他去時戴著，下午接的時候他早就摘下來了，周圍大環境這樣，我也沒法再強迫孩子，索性全家都放棄。」Jane表示，一旦踏出不戴口罩的這一步，好像病毒真的對自己沒有威脅了，感覺從未有的輕鬆。

儘管很多人已經摘下口罩，但還是有不少華人堅持，其中以老年人居多。蒙特利公園市（Monterey Park）的金奶奶70多歲，她說疫情雖已好轉，也打了加強針，但外出還是十分小心，「我去公共場所，特別是超市，一定戴口罩，畢竟病毒對老年人的危害最大。」

目前華人超市 的營業員、顧客戴口罩的居多，但在洋人超市，基本上都已摘下口罩。 Jane認為，周圍環境對個人影響很大，如果身邊有人戴，她也會跟著這麼做，但如果大家都不戴，也會隨波逐流，「就像中美兩國對待疫情迥然不同的方式，雖然人們面對的是同一種病毒，但身處環境不一樣，採取的防疫措施也會完全不同。」

據洛縣公共衛生局5月17日公佈的最新數據，當日新增2233例陽性病例，8例死亡病例。與一個月前報告的日增病例 1071 例相比，截至16日，過去七天平均每天報告的新病例數增加到2944例，增長175%；感染住院人數也在增加，過去七天，平均每天住院病例288例，比一個月前的253例增加14%。