洛縣疫情復燃 校園病例月增近4倍

擁擠場所戴口罩的人很少，防疫放鬆是疫情復燃的重要因素之一。（記者邵敏╱攝影）

洛杉磯縣新冠疫情 近日呈現復燃趨勢，據洛縣公共衛生局發布的最新數據，5月18日（周三）單日新增4384例陽性病例，10例死亡病例。校園疫情更是讓人擔憂，學生和教職員工的病例數量，在最近一個月內增加近四倍。

截至5月8日當周，洛縣學校共有5620例陽性病例，其中學生4465例，教職員工1155例。一個月前，截至4月10日的那一周，共有1422例陽性病例，其中1167例是學生，255例是教職員工。短短一個月裡，感染病例幾乎增加四倍。過去一個月，學校的陽性率也從截至4月8日當周的0.19% ，上升至截至5月13日當周的 0.61%。

校園感染病例急劇增加，可能反映新變種病毒的高社區傳播率，同時，這個季節學校頻繁召開的畢業舞會、體育聯賽等活動，也為病毒傳播創造條件。在過去一個月，校園內的大規模疫情爆發，導致感染病例從25至60名不等，都與一些聚會活動有關。

此外，人們對防疫措施放鬆也是感染增加的重要因素之一。據哈仙達岡（Hacienda Heights）一位華人家長近日透露，目前校園內戴口罩 的老師、學生非常少。巴沙迪那市（Pasadena）一名小學老師表示，除了亞裔教職工仍然戴口罩之外，其他老師都已摘下口罩。

隨著高傳染性新變種的更多傳播，校園病例可能會繼續增加。公衛局日前強調，所有學生、教職員工和訪客在室內都要佩戴口罩，任何接觸過新冠患者的無症狀教職員工和學生，在室內也要戴口罩。這個簡單步驟可以產生重大影響，因為在室內公共場所戴口罩，可以顯著降低病毒檢測 呈陽性的機率。

公衛局同時鼓勵學校進行新冠響應測試，確保接觸過患者、出現相關症狀的學生，和教職員工能及時獲得測試；如果有資源，學校可為沒有完全接種疫苗的人提供每周檢測，因為這些人一旦感染，患重病的風險就會增加，早期診斷將讓他們受益。

家長和學生應繼續遵守隔離令，學生在解除隔離前不應返回學校；如果符合提前解除隔離標準，應在出現症狀，或首次檢測呈陽性的10天內，與他人相處時戴上高度防護的口罩。專家建議，接種新冠疫苗仍然是預防疾病的最佳保護，並且是讓孩子留在學校的最安全方式。