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上周2起濫射 亞裔團體籲立法止槍枝暴力

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
南加華人社區追思在橙縣拉古納伍茲台灣人教會的死難者。（美聯社）
南加華人社區追思在橙縣拉古納伍茲台灣人教會的死難者。（美聯社）

南加州橙縣拉古納伍茲台灣人教會和紐約州水牛城超市，上周末分別發生兩次大規模槍擊事件，造成多名無辜者死傷。洛杉磯亞裔團體發表聲明，強烈譴責兩起濫殺無辜事件（mass shootings），呼籲民眾支持國會立法和拜登政府加強管控，立即結束槍枝暴力。

亞美公義促進中心洛杉磯（AAAJ-LA）行政總裁Connie Chung Joe指出，「這個周末對橙縣爾灣和拉古納伍茲的台灣人社區來說，是具毀滅性的。原本應該是和平的周日教堂聚會，竟然變成了悲劇性暴力事件，讓橙縣一個充滿活力的台灣信仰社區，陷入難以想像的痛苦和難以言喻的創傷。雖然槍手也是亞裔美國人，但我們知道的是，針對我們社區的襲擊必須停止。我們與失去生命的受害者家屬同樣悲痛，我們的心也與這次無辜受襲擊而受傷和留院的五位傷者一起。」

此外，我們也為紐約水牛城一家社區超市內被槍殺的十個人表示哀悼。這種白人至上和野蠻反黑的卑鄙行為必須終結。我們呼籲所有亞裔同胞與BIPOC的兄弟姐妹和盟友一起大聲疾呼，要求我們國家進行系統性變革，以壓止這種破壞和槍械暴力。

亞太裔勝利聯盟（AAPI Victory Alliance）哀悼上周末在全國各地失去的生命，並呼籲採取立法行動結束槍枝暴力。這場可怕的、可預防的悲劇凸顯了國會採取行動結束槍枝暴力的迫切需要。僅今年以來，美國就已發生了198 起大規模槍擊事件；美國人需要支持國會站出來，幫助拜登政府通過槍枝管制立法，以立即結束槍枝暴力。

南加華人深切哀悼橙縣拉古納伍茲台灣人教會捨命救人的鄭達志醫師。（美聯社）
南加華人深切哀悼橙縣拉古納伍茲台灣人教會捨命救人的鄭達志醫師。（美聯社）

亞裔 橙縣 拜登

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