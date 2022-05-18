上周2起濫射 亞裔團體籲立法止槍枝暴力

南加華人社區追思在橙縣拉古納伍茲台灣人教會的死難者。（美聯社）

南加州橙縣 拉古納伍茲台灣人教會和紐約州水牛城超市，上周末分別發生兩次大規模槍擊事件，造成多名無辜者死傷。洛杉磯亞裔 團體發表聲明，強烈譴責兩起濫殺無辜事件（mass shootings），呼籲民眾支持國會立法和拜登 政府加強管控，立即結束槍枝暴力。

亞美公義促進中心洛杉磯（AAAJ-LA）行政總裁Connie Chung Joe指出，「這個周末對橙縣爾灣和拉古納伍茲的台灣人社區來說，是具毀滅性的。原本應該是和平的周日教堂聚會，竟然變成了悲劇性暴力事件，讓橙縣一個充滿活力的台灣信仰社區，陷入難以想像的痛苦和難以言喻的創傷。雖然槍手也是亞裔美國人，但我們知道的是，針對我們社區的襲擊必須停止。我們與失去生命的受害者家屬同樣悲痛，我們的心也與這次無辜受襲擊而受傷和留院的五位傷者一起。」

此外，我們也為紐約水牛城一家社區超市內被槍殺的十個人表示哀悼。這種白人至上和野蠻反黑的卑鄙行為必須終結。我們呼籲所有亞裔同胞與BIPOC的兄弟姐妹和盟友一起大聲疾呼，要求我們國家進行系統性變革，以壓止這種破壞和槍械暴力。

亞太裔勝利聯盟（AAPI Victory Alliance）哀悼上周末在全國各地失去的生命，並呼籲採取立法行動結束槍枝暴力。這場可怕的、可預防的悲劇凸顯了國會採取行動結束槍枝暴力的迫切需要。僅今年以來，美國就已發生了198 起大規模槍擊事件；美國人需要支持國會站出來，幫助拜登政府通過槍枝管制立法，以立即結束槍枝暴力。