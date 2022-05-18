我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

南加大民調：71%亞裔感到在美受歧視

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
亞太裔民眾在洛杉磯市政廳前集會，呼籲停止仇恨亞裔犯罪。（O.C. Lee提供）
亞太裔民眾在洛杉磯市政廳前集會，呼籲停止仇恨亞裔犯罪。（O.C. Lee提供）

南加大（USC）新聞學院本周公布了由「領導亞裔美國人變革聯盟」（LAAUNCH）和「亞裔美國人基金會」（TAAF）完成的一項民調，亞裔美國人現在比以往任何時候都備受指責：21%美國人認為亞裔應對COVID-19流行病毒負責，33%認為亞裔美國人對原籍國的忠誠度高於對美國的忠誠度。

執行該項調查的LAAUNCH董事會成員戶田(Eric Toda)告訴NBC新聞，這項民調確認「永遠的外國人神話」（perpetual foreigner myth）的偏見，即亞裔無論是否出生於美國，他們總是被視為來自他們的原籍國。

NBC記者Tat Bellamy-Walker指出，其他研究也證實了類似的模式。例如，今年初發布的一份報告發現，從2020年到2021年，針對亞裔美國人社區的仇恨犯罪增加了兩倍多。

另據丕優研究中心（Pew Research ）最新數據，大約三分之一亞裔美國人出於安全原因，改變了他們的日常生活。受訪的亞裔美國人分析了遭遇暴力攻擊的關鍵因素，主要是自己成為COVID-19大流行的替罪羊。許多人還表示，地方官員沒能有效解決這個問題。

這項調查在2021年3月29日至4月14日和2022年2月10日至28日期間執行，至少對2766名美國成年人進行了調查。其中，21%的受訪者認為，亞洲人和亞裔美國人「對Covid-19負有部分責任」，顯著高於2021年的民調11%。

除了受訪者繼續將新冠病毒歸咎於亞裔外，並有更大比例的美國人對亞裔的忠誠度心存疑慮。今年33%的受訪者認為，「亞裔美國人對原籍國的忠誠度高於對美國的忠誠度」，而去年只有20%受訪者持同樣看法。

該項調查的重要性在於：占美國人口7%的亞裔，在持續的反亞裔暴力和越來越多的反華政治言論中，感到越來越孤立和備受歧視，以及層出不窮的仇恨犯罪攻擊行為。

民調：更多美國人將新冠病毒歸咎亞裔及存疑亞裔忠誠度。
民調：更多美國人將新冠病毒歸咎亞裔及存疑亞裔忠誠度。

另一方面，在亞裔受訪者中，只有29%表示他們「完全同意」自己屬於美國並且被美國接受，這是所有少數族裔群體中最低的。同時，71%的亞裔受訪者表示，他們目前在美國受到歧視。

TAAF首席執行長兼LAAUNCH聯合創始人Norman Chen表示，對亞裔美國人不信任的增加，部分原因是由於兩黨更多地使用了反華言論。「表面上，我們認為是新冠病毒和川普造成的。但在內心深處，我們知道這與模範少數族裔神話和永久外國人的成見有關。在更深的層面上，顯示了這個國家針對亞裔美國人的根深蒂固的系統性種族主義。 」

亞裔 民調 歧視

上一則

自閉兒媽媽最擔心孩子成年後 盼多掙些錢設立信託基金

下一則

和統會 否認與台灣教會槍手周文偉關係密切

延伸閱讀

美限對台軍售要「不對稱」 美台商會批有害台灣防衛

美限對台軍售要「不對稱」 美台商會批有害台灣防衛
首場UFO聽證會 眾議員：美已取得「不明飛行物體」碎片

首場UFO聽證會 眾議員：美已取得「不明飛行物體」碎片
美將放寬對委內瑞拉石油禁運 油價應聲跌 銅漲金跌

美將放寬對委內瑞拉石油禁運 油價應聲跌 銅漲金跌
加州眾議員金映玉：夢想不怕大 總有一天會成真

加州眾議員金映玉：夢想不怕大 總有一天會成真
洛杉磯港繁忙依舊 未見美國經濟衰退跡象

洛杉磯港繁忙依舊 未見美國經濟衰退跡象
NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低

NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案