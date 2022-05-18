南加大民調：71%亞裔感到在美受歧視

亞太裔民眾在洛杉磯市政廳前集會，呼籲停止仇恨亞裔犯罪。（O.C. Lee提供）

南加大（USC）新聞學院本周公布了由「領導亞裔 美國人變革聯盟」（LAAUNCH）和「亞裔美國人基金會」（TAAF）完成的一項民調 ，亞裔美國人現在比以往任何時候都備受指責：21%美國人認為亞裔應對COVID-19流行病毒負責，33%認為亞裔美國人對原籍國的忠誠度高於對美國的忠誠度。

執行該項調查的LAAUNCH董事會成員戶田(Eric Toda)告訴NBC新聞，這項民調確認「永遠的外國人神話」（perpetual foreigner myth）的偏見，即亞裔無論是否出生於美國，他們總是被視為來自他們的原籍國。

NBC記者Tat Bellamy-Walker指出，其他研究也證實了類似的模式。例如，今年初發布的一份報告發現，從2020年到2021年，針對亞裔美國人社區的仇恨犯罪增加了兩倍多。

另據丕優研究中心（Pew Research ）最新數據，大約三分之一亞裔美國人出於安全原因，改變了他們的日常生活。受訪的亞裔美國人分析了遭遇暴力攻擊的關鍵因素，主要是自己成為COVID-19大流行的替罪羊。許多人還表示，地方官員沒能有效解決這個問題。

這項調查在2021年3月29日至4月14日和2022年2月10日至28日期間執行，至少對2766名美國成年人進行了調查。其中，21%的受訪者認為，亞洲人和亞裔美國人「對Covid-19負有部分責任」，顯著高於2021年的民調11%。

除了受訪者繼續將新冠病毒歸咎於亞裔外，並有更大比例的美國人對亞裔的忠誠度心存疑慮。今年33%的受訪者認為，「亞裔美國人對原籍國的忠誠度高於對美國的忠誠度」，而去年只有20%受訪者持同樣看法。

該項調查的重要性在於：占美國人口7%的亞裔，在持續的反亞裔暴力和越來越多的反華政治言論中，感到越來越孤立和備受歧視 ，以及層出不窮的仇恨犯罪攻擊行為。

民調：更多美國人將新冠病毒歸咎亞裔及存疑亞裔忠誠度。

另一方面，在亞裔受訪者中，只有29%表示他們「完全同意」自己屬於美國並且被美國接受，這是所有少數族裔群體中最低的。同時，71%的亞裔受訪者表示，他們目前在美國受到歧視。

TAAF首席執行長兼LAAUNCH聯合創始人Norman Chen表示，對亞裔美國人不信任的增加，部分原因是由於兩黨更多地使用了反華言論。「表面上，我們認為是新冠病毒和川普造成的。但在內心深處，我們知道這與模範少數族裔神話和永久外國人的成見有關。在更深的層面上，顯示了這個國家針對亞裔美國人的根深蒂固的系統性種族主義。 」