南加半島高中2華生 膺選總統學者 1校2華生獲選罕見

派洛斯福德半島高中校長Brent Kuykendall祝賀兩位學生何維蓮（Vivien He，左）和遲安德（Andrew Chi）膺選今年總統學者。（校長推特）

聯邦教育部 本周公布了第58 屆美國總統學者（U.S. Presidential Scholars）名單，表彰161名高中畢業生在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就。加州 有六名學生膺選，包括派洛斯福德斯半島高中（Palos Verdes Peninsula High School）的何維蓮（Vivien He，譯音）和遲安德（Andrew Chi，譯音）；膺選總統學者被視為美國高中生的最高榮譽，一校兩人同年獲選，而且都是華裔，相當罕見。

半島高中校長Brent Kuykendall博士發文指出，本校很榮幸能夠有兩名學生Andrew Chi和 Vivien He成為今年美國總統學者。這是一項了不起的榮譽，因為這些學生是全國僅有的161位學者中的兩名，加州僅有六名學生獲得該榮譽。因此，全校師生皆為他們感到驕傲！

白宮總統學者委員會根據候選人的學術、藝術和技術成就、論文、學校評估和成績單，以及對社區服務和領導力的表現來評選學者。今年全國約有370萬名高中畢業生，其中超過5000人有資格獲得2022年獎項，這些獎項取決於他們在SAT 或ACT考試中的出色表現，或有各州教育廳長或青年藝術家基金會等合作夥伴的推薦。

派洛斯福德半島高中華裔生何維蓮（Vivien He）膺選2022美國總統學者。（學校網站）

今年1月下旬，何維蓮以科研項目「Qube：用於現場和區域地震預警的低成本物聯網設備」，入圍享有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2022）40人決賽名單，入圍者被認為展現了成為改變世界級科學家和領導者的潛力，每人獲贈2萬5000元獎學金。此外，她的標準考試成績也十分了得：ACT滿分36；SAT學科考試生物學滿分800，SAT數學二級（Math Level 2）考試滿分800。今年秋季她將進入加州理工學院（Caltech）深造。

派洛斯福德半島高中華裔生遲安德（Andrew Chi）膺選2022美國總統學者。（學校網站）

她的同學遲安德也同樣出類拔萃，2020年曾在線上高中生獨奏和室內樂比賽中，演奏柴可夫斯基-D大調小提琴協奏曲，獲得小提琴獨奏冠軍。本周他又被國家優秀獎學金組織 (NMSC®)膺選為2022年國家優秀學者（National Merit Scholars）。這是一個享有盛譽的年度2500名高中畢業生的榮譽稱號，每人獲頒2500元獎學金資助大學深造。今年秋季，他將攻讀計算機工程專業。