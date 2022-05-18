南巴市亞裔月嘉年華 嚐遍亞太美食

此次嘉年華由南培城華人協會 (SPCC) 、南巴沙迪那市政府共同舉辦，此圖為華協理事合影。（SPCC提供）

南巴沙迪那市(South Pasadena) 21日(周六)將舉行亞太裔傳統月的嘉年華活動，當天將有豐富多彩的文娛表演輪番上演，民眾可品嚐亞太各地美食，購買特色食品、文化衫等，孩子可參加手工藝品製作、聽故事，活動向公眾免費開放。

此次嘉年華由南培城華人協會 (SPCC) 和市政府共同舉辦，主要是為了在亞太裔傳統月，紀念亞洲及太平洋地區豐富多彩的文化傳統，活動時間從周六上午11時至下午3時，地點位於Garfield Park公園。加州 參議員Anthony J. Portantino、加州國會議員趙美心（Judy Chu）等應邀參加， 市長、市府經理和眾多嘉賓致賀辭以開啓熱鬧的活動。

華協負責人表示，當天表演精采紛呈。來自小東京的日本 太鼓，將用震撼鼓聲為活動拉開序幕；聖蓋博華人協會的舞獅隊來到現場，帶來傳統舞獅表演；活動另設有武術觀摩舞台，日本劍道、韓國合氣道、以及少林功夫等，都將奉上精采的表演。這些來自亞洲及太平洋各地的娛樂表演，將在活動當天陸續登場，每個節目各表演兩次。

前來參加的民眾觀賞節目之餘，還可品嘗亞太各地美食，包括韓國烤肉、波霸奶茶、蛋撻、日本咖哩飯、越南春捲、夏威夷刨冰、夏威夷飯糰、中國炒麵、糖葫蘆、菲律賓通心粉、菲律賓燒肉等。此外，還可以選購各種亞洲的小零食。

華協將為小朋友提供免費的手工藝品製作；洛杉磯縣藝術高中的學生們將在四個粉色帳篷下，教大家如何製作日本剪紙，練習中國書法；南巴市公共圖書館每隔半小時給孩子們講故事；南巴市警察局和消防局也有展位，與前來參加活動的民眾互動交流。

活動現場設有各亞太民間組織的展位，包括亞裔 聯合自治會、亞太心理諮詢及治療中心、亞裔美國人法律中心、小東京服務中心，在Clenn Designs 和 Underachieving Asians 的展位上，還可以買到時尚的文化衫。