我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

南巴市亞裔月嘉年華 嚐遍亞太美食

記者邵敏／南巴沙迪那市報導
此次嘉年華由南培城華人協會 (SPCC) 、南巴沙迪那市政府共同舉辦，此圖為華協理事合影。（SPCC提供）
此次嘉年華由南培城華人協會 (SPCC) 、南巴沙迪那市政府共同舉辦，此圖為華協理事合影。（SPCC提供）

南巴沙迪那市(South Pasadena) 21日(周六)將舉行亞太裔傳統月的嘉年華活動，當天將有豐富多彩的文娛表演輪番上演，民眾可品嚐亞太各地美食，購買特色食品、文化衫等，孩子可參加手工藝品製作、聽故事，活動向公眾免費開放。

此次嘉年華由南培城華人協會 (SPCC) 和市政府共同舉辦，主要是為了在亞太裔傳統月，紀念亞洲及太平洋地區豐富多彩的文化傳統，活動時間從周六上午11時至下午3時，地點位於Garfield Park公園。加州參議員Anthony J. Portantino、加州國會議員趙美心（Judy Chu）等應邀參加， 市長、市府經理和眾多嘉賓致賀辭以開啓熱鬧的活動。

華協負責人表示，當天表演精采紛呈。來自小東京的日本太鼓，將用震撼鼓聲為活動拉開序幕；聖蓋博華人協會的舞獅隊來到現場，帶來傳統舞獅表演；活動另設有武術觀摩舞台，日本劍道、韓國合氣道、以及少林功夫等，都將奉上精采的表演。這些來自亞洲及太平洋各地的娛樂表演，將在活動當天陸續登場，每個節目各表演兩次。

前來參加的民眾觀賞節目之餘，還可品嘗亞太各地美食，包括韓國烤肉、波霸奶茶、蛋撻、日本咖哩飯、越南春捲、夏威夷刨冰、夏威夷飯糰、中國炒麵、糖葫蘆、菲律賓通心粉、菲律賓燒肉等。此外，還可以選購各種亞洲的小零食。

華協將為小朋友提供免費的手工藝品製作；洛杉磯縣藝術高中的學生們將在四個粉色帳篷下，教大家如何製作日本剪紙，練習中國書法；南巴市公共圖書館每隔半小時給孩子們講故事；南巴市警察局和消防局也有展位，與前來參加活動的民眾互動交流。

活動現場設有各亞太民間組織的展位，包括亞裔聯合自治會、亞太心理諮詢及治療中心、亞裔美國人法律中心、小東京服務中心，在Clenn Designs 和 Underachieving Asians 的展位上，還可以買到時尚的文化衫。

日本 加州 亞裔

上一則

療傷祈禱會 宗教社區領袖含淚相擁

下一則

顧博士牙醫診所 專精植牙/全口植牙

延伸閱讀

蒙市106歲嘉年華 疫後首次「一連四天」大型電音趴

蒙市106歲嘉年華 疫後首次「一連四天」大型電音趴
里昂的美食

里昂的美食
蒙市106歲嘉年華 疫情後首次大型電音趴

蒙市106歲嘉年華 疫情後首次大型電音趴
亞裔月美食登場 新秀廚師展身手

亞裔月美食登場 新秀廚師展身手

亞裔傳統月 看亞裔廚師展示亞洲美食力量

亞裔傳統月 看亞裔廚師展示亞洲美食力量

媽媽咪呀嘉年華活動精采 參與者流連忘返

媽媽咪呀嘉年華活動精采 參與者流連忘返

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案