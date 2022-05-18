6個足球場長、6層樓深 美墨邊境查獲運毒隧道

聯邦當局發現一條連結聖地牙哥和蒂華納大型毒品走私隧道，有六個足球場的長度、六層樓深，直徑為四呎。（美聯社）

聯邦當局表示，發現一條從墨西哥到美國一個工業區倉庫的大型毒品 走私隧道，大約有六個足球場長度、深達六層樓，直徑為四呎。

這條從蒂華納到聖地牙哥的秘密通道包括鐵軌、通風系統、電力和加固牆。它是在聖地牙哥奧塔梅薩（Otay Mesa）邊境 口岸附近發現。自2006年以來，當局在加州 與墨西哥邊境發現大約15條複雜的隧道。

當局表示，目前尚不清楚隧道運營了多長時間，以及有多少毒品未被發現。他們在調查中繳獲了1762磅古柯鹼、165磅冰毒和3.5磅海洛因。六名年齡在31至55歲之間的南加州居民被指控合謀分發古柯鹼。緝獲的毒品類型可能意味著，在2019年加州將大麻用於娛樂用途合法化前，人們就經常會發現數以噸計的大麻。

海洛因、冰毒(甲基苯丙胺)和芬太尼等硬毒品通常是通過墨西哥官方過境點走私，因為它們體積小，沒有氣味，因此很難被發現。但隧道為走私者提供了一個優勢，即能夠以閃電般的速度運送大量貨物。

這條隧道位於邊境最堅固的地段之一，說明了美國邊境牆的局限性。雖然邊牆可對抗稱被稱為「地鼠洞」的小而粗糙的隧道，但無法與地下更深更複雜通道相匹敵。

這條隧道從美國一個名為阿米斯塔德公園（Amistad Park）的一個不起眼的倉庫中出來。在這條街道上，白天擠滿了大型半拖車，但晚上卻很安靜。16日，武裝警衛監視著一個帶有梯子的小豎井，該梯子一直下降到隧道中。

根據在聖地牙哥提交的一份聯邦刑事訴訟，在監視一處最近被用來藏匿毒品的房屋後，官員們開始對曾在那裡或邊境附近的倉庫內的車輛進行交通攔截，發現裝滿古柯鹼的箱子。

聖地牙哥的奧塔梅薩工業區的黏土狀土壤有利於挖掘，倉庫為許多隧道提供掩護。聯邦檢察官表示，他們突擊搜查這些房產，在倉庫裡沒有發現其他毒品，而是在水泥地面上挖了一個隧道口。

「這條緝毒隧道的盡頭再也沒有光了」，加州南區的檢察長格羅斯曼（Randy Grossman）說，「我們將摧毀發現的每一條地下走私隧道，以防止非法藥物進入我們的街道，摧毀我們的家庭和社區。」