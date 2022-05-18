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害歌手嗑藥致死 仍繼續販毒 藥頭遭聯邦法官判囚17年半

編譯組／綜合報導
歌手Mac Miller 2018年因為服用過量芬太尼致死。（美聯社）
歌手Mac Miller 2018年因為服用過量芬太尼致死。（美聯社）

歌手Mac Miller（原名Malcolm McCormick）2018年因為服用過量芬太尼致死，檢方2019年依散布第二級管制藥品起訴Stephen Andrew Walter、Ryan Reavis與Cameron Pettit三人。Stephen Andrew Walter原本只承認犯下販賣藥品罪，換取17年有期徒刑。但聯邦法官Otis D. Wright II認為Stephen Andrew Walter在歌手死後還繼續販毒，顯然毫無悔意，因此推翻認罪協定，改判17年半。

法庭文件顯示，現年50歲的Stephen Walter在2018年將提供芬太尼提供給Ryan Reavis與Cameron Pettit。後者將芬太尼連同古柯鹼、鎮定劑Xanax與鴉片止痛藥Oxycodone賣給歌手，最後Mac Miller因為芬太尼過量死亡。Ryan Reavis 4月獲刑11年，Cameron Pettit仍待判刑。

Stephen Walter去年10月與聯邦檢察官敲定認罪協商，承認販售芬太尼，迴避了芬太尼致死罪刑，當時的刑度為17年有期徒刑。雖然本周開庭時Stephen Walter向Mac Miller的家人道歉，聲稱他不知道該藥會讓Mac Miller喪命，但法官基於Stephen Walter犯後仍然繼續販賣芬太尼，因此推翻認罪協商，改判17年半有期徒刑。販賣芬太尼致死最高可判20年有期徒刑。

檢察官

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