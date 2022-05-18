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教會槍案 華人同聲譴責 台僑：個案勿遭歪曲炒作

記者啟鉻╱洛杉磯報導

美國南加州橙縣台灣基督長老教會發生一死五傷槍擊案，兇手周文偉當場被捕，據悉，兇手是台灣外省第二代，長期反對台獨，不滿民進黨執政，最終犯下槍擊暴力慘案，令全美華人社區震驚，尤其部分人士擔心暴力事件或導致海外台僑族群進一步撕裂。南加部分台僑人士認為，屬於單一個案，希望不要被被別有用心人拿來歪曲炒作。應依照美國法律，嚴懲兇手。

海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌表示，這起事件是一個悲劇，也是單一個案。對死者表示哀悼，對槍擊受害者表示慰問。勿要擴大到種族、藍綠、本省外省人對立。美國主流經常無法分辨誰是台灣的還是大陸的移民，若「加油添醋」或成為排華反華的情緒和藉口，對全體華人都不利。

台灣公共事務會洛杉磯分會前會長吳兆峯說，這是個人行為，與兇手個人立場有關，精神狀況正常時可以克制自己，但若個人情緒受到壓抑就無法控制，導致偏激化。台僑現在獲取的案件各方資訊，有的看法不太正確。希望通過司法程序，確認兇手動機，找出真相。他認為，目前不會發生台僑和華僑之間衝突和鬥爭，以及所謂族群撕裂。

內陸台僑、河濱拯救中國城發起人李順強表示，美國允許持有不同政治立場，但法律不允許製造暴力傷害他人。不要被別有用心的人利用這起事件歪曲炒作。要讓法律來解決，而且在法官未審決前，也不要用個人立場來評判，製造族群分裂。

華埠中華會館副主席周賜軒表示，只是獨立個案，並非是外省人針對台灣本地人的普通現象。周賜軒說，說起個人背景，很多在台灣外省人與周文偉差不多。作為傳統僑社，考慮到是服務僑民，不談政治敏感話題，支持中華民國及國父孫中山理念。他認為這個事件不會挑起族群對立，除非是某些有心人士有意為之。

核桃市華裔市議員伍立倫指出，這起槍擊案件是個案，也不會進一步發酵成族群撕裂，衝突。來自中國、香港、台灣的移民在美國都很遵紀守法。但需要提醒的是，台灣當局要檢討一下，對待族裔平等政策方面是否需要加強和完善。

羅蘭岡華人協會會長陳正治說，假如這場屠殺事件如傳聞所說是因統獨意識引起，那麼兇手的行為不僅殘害人命，還殘害了兩岸善良百姓愛好的和平。來自中國大陸的政治評論員劉青認為，對兇手製造命案予以譴責，應該依照美國法律予以制裁。

槍擊 華人 南加

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