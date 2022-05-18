洛時：殺人即犯罪 執著政治動機反模糊焦點

南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若╱攝影）

2022年至今，美國已經發生了198起大規模槍殺案，一周約十起。華裔的洛杉磯時報專欄作家Frank Shyong指出，槍殺案就是殺人、犯罪，過度執著於探究背後的政治動機，反而可能助長模仿犯罪，衍生更多不幸，更讓行兇暴徒的極端主張得到更多關注。

Frank Shyong說，美國大概是這世界上唯一把大規模槍殺案「視為常態」的民主國家了，這些兇手犯案後往往以激進政治主張，合理化他們的凶殘惡行，最後政治惡鬥模糊了凶殺的醜惡本質。

14日發生在紐約水牛城的事件，變成白人至上 主義的論戰。15日發生在橙縣Laguna Woods的槍殺案，則因凶手不滿台灣獨立而開槍殺人，美國台灣人之間的政治矛盾再度浮上檯面。

Frank Shyong指出，台灣的政治本來就是高度爭議話題，移民到美國的人往往還保有中華民國 國籍，每當大選就搭機回台投票 。他還記得當民進黨籍的蔡英文當選總統後，他在台中的老家，老少之間的對立升高到極點。

但因為反對獨立，而前往長老教會開槍濫射又是另一回事，這不像是家族間因為政治立場不同而吵吵鬧鬧，而是罪證確鑿的殺人行為，理應受法律制裁。水牛城的槍殺也是一樣，不是因為覺得白人受到有色人種的威脅，就能合理化開槍殺人一事。

Frank Shyong認為，槍殺案確實值得深入探究，但重點不是兇手包裝的政治主張，而是為何沒有適當的心理輔導，避免凶殺事件一再發生，另一個問題則是槍枝管制，但這也是個無解之問，因為政治角力與商業利益永遠能夠拖延立法。