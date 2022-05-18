療傷祈禱會 宗教社區領袖含淚相擁

台灣長老教會槍擊案後，社區及宗教界代表在爾灣市舉行療傷止痛的祈禱會。（本報記者╱攝影）

震撼社區的槍擊案發生一天後，南加州 地區宗教及社區領袖16日在爾灣 市的COR教會，舉行療傷止痛的祈禱會（Prayer Vigil），強調社區成員不分彼此，團結一致對抗仇恨，營造更和平與安全的社會。

台灣基督長老教會牧師張宣信上台發言時情緒激動而泣不成聲，現場的各宗教領袖上前擁抱成一圈，並祈禱受到震驚與傷痛的人，在社區的支持中，重獲希望與平安。

爾灣愛恩台福教會牧師KC Liu以英語說，我們得知作案兇手的動機是政治仇恨，也是我們在成長過程中熟悉的爭論，此刻更應不分彼此，不論是中國人、台灣人或是亞裔的教會，要同心站在一起，而不要再激化對立與分裂。

代表猶太 人社區的Peter Levi說，猶太人的祈禱中有一段祈求「不受監禁」，如果我們的宗教場所要花錢聘請警衛，學校要進行預防槍案的演習，其實我們正是處在監禁之中。另一段祈禱說「打開我們的心眼，看到自己的偏見，看見旁人的需要。」這是對抗眼下仇恨泛濫必需的心態。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）、縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）、爾灣市長康恩（Farrah Khan）、副市長郭正明、警局局長肯特（Michael Kent）及代表各族裔與宗教團體的社區領袖近200人出席了這場跨越宗教與族裔的祈禱會，在淚水與音樂聲中展開共同的療癒歷程。