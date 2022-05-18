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安那罕市長涉貪 天使隊主場轉賣暫停

編譯組／綜合報導
大聯盟安那罕天使隊主場。（美聯社）
大聯盟安那罕天使隊主場。（美聯社）

大聯盟MLB安那罕天使隊（Anaheim Angels）的主場轉賣與開發案被緊急叫暫停，因為安那罕市長席德胡（Harry Sidhu）可能涉及不當收受政治獻金，並意圖妨害橙縣大陪審團調查此弊案，同時聯邦調查局(FBI)正在調查席德胡。

加州檢察長邦塔（Bob Bonta）15日表態介入本案，因為聯邦調查局（FBI）探員正在確認，席德胡是否涉嫌不法，包括不當徵募100萬元競選基金，交換條件是濫用公權批准天使隊主場的轉手與開發案，並且意圖妨害橙縣大陪審團調查此一弊案。

橙縣高等法院17日裁定，基於邦塔的要求，3億2000萬元的球場案將暫停60天，以待席德胡案的進一步釐清。天使隊與球團老闆Arte Moreno尚未被認定不法，檢方也未起訴席德胡。但原定6月進行的安納罕市議會表決，已經決定延期再議是否允許球場轉手。

雖然檢方的陳報狀並未指明案情，但要求允許搜查席德胡的電郵、手機，與其他個人物品，因為在市府與球團商議過程中，他可能兩度洩漏機敏資料給天使隊球團。檢方引述聯調局探員Brian Adkins的話指出，「我相信席德胡暗中動了手腳，不讓談判團隊與民眾知曉他的作為，以讓他與天使隊以市民利益為代價，獲取不當利得」。

聯調局目前正在調查席德胡周圍的相關弊案，包括安納罕商會的事件，以及天使隊主場的轉手案是否違反額外土地法（Surplus Land Act），開發同時並未提供足額的合宜宅。安納罕市府為了讓交易過關，提議以售價的30%，約9600萬元，作為合宜宅的新建費用。法院的最新判定，則讓聯調局與加州檢方可以繼續深入發掘案情。

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